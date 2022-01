La data di uscita di Lol 2 è ufficiale: quando arriva su Amazon Prime Video la seconda stagione La seconda stagione di LOL: chi ride è fuori ora ha una data di uscita ufficiale. I nuovi 6 episodi del Comedy show saranno disponibili a partire da giovedì 24 febbraio sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video.

A cura di Giulia Turco

La seconda stagione di LOL: chi ride è fuori ha una data di uscita ufficiale. I nuovi episodi del comedy show saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire da giovedì 24 febbraio. Il gran finale decreterà un unico vincitore, ovvero il concorrente che riuscirà a rimanere impassibile alle risate per tutte e le sei ore di durata del gioco. Chi sarà il successore di Ciro Priello? Anche quest'anno, il primo classificato di aggiudicherà un premio pari a 100 mila euro da devolvere ad un ente benefico.

Quando escono gli episodi di LOL 2

Dopo il successo della prima edizione e tanta attesa per la seconda, 6 puntate nuove di zecca sono pronte a sbarcare sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. I primi 4 episodi saranno disponibili già dal giovedì 24 febbraio, mentre per i 3 conclusivi bisognerà attendere giovedì 3 marzo. Per gli abbonati Prime, LOL:chi ride è fuori è disponibile tramite l'app per Smart Tv, dispositivi mobili e Apple TV, mentre i nuovi iscritti potranno beneficiare di un periodo di prova gratuito.

Il cast ufficiale e i giudici della seconda stagione di LOL

La prima novità è che quest’anno non ci sarà Mara Maionchi alla conduzione, ma che al fianco di Fedez prenderà il suo posto Frank Matano, concorrente della prima edizione dello show. I due giudici, occhi puntati sullo studio, vigileranno sulle risate dei partecipanti, 10 comici di punta che cercheranno di far fuori gli avversati a colpi di battute. Loro sono Virginia Raffaele, Mago Forest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti, Max Angioni, Maria Di Biase e Diana Del Bufalo. L'attrice romana, in un’intervista a Il Messaggero, ha smentito la notizia secondo la quale sarebbe stata tagliata fuori da LOL 2 in seguito alle polemiche per aver detto via social di non essere vaccinata.