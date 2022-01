Diana del Bufalo: “Fuori da LOL 2? È una fake news” Diana del Bufalo chiarisce ancora una volta la sua posizione sul vaccino anti covid: “Non sono una no vax”. E smentisce le voci degli ultimi tempi sulla sua possibile espulsione dal cast di LOL 2.

A cura di Elisabetta Murina

Diana del Bufalo torna a parlare della sua posizione sul vaccino anti Covid e della sua partecipazione a LOL 2. L'attrice spiega a Il Messaggero che non è una no vax, nonostante sia finita al centro di polemiche per aver dichiarato di non essere vaccinata, e che le voci sulla sua possibile espulsione dal cast dello show sono false.

Diana del Bufalo parteciperà a Lol 2

Intervistata da Il Messaggero, Diana del Bufalo spiega che sarà nel cast di Lol 2 e i rumors secondo cui Amazon la vorrebbe fuori per il fatto di non essere vaccinata, come aveva dichiarato lei stessa in una recente diretta Instagram, non sono vere: "Ma figuriamoci. Abbiamo già girato tutto a settembre. É una fake news". La comica quindi non è stata cacciata dallo show, prodotto da Amazon Prime e disponibile dalla prossima primavera, dal momento che le riprese si sono svolte lo scorso settembre, prima che scoppiasse la polemica sui social.

Il cast completo di LOL 2– Chi ride è fuori

Diana del Bufalo smentisce di essere no vax

A fine 2021, in una diretta Instagram, Diana del Bufalo aveva detto ai suoi milioni di follower di non essere vaccinata perché il suo medico glielo ha sconsigliato. La dichiarazione ha scatenato un'immediata polemica sui social, dove è stata duramente criticata e accusata di essere no vax, costringendola a intervenire di nuovo per fare chiarezza e per scusarsi per le frasi contro il vaccino: "È vero non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino". Oggi l'attrice torna sulla questione per spazzare via ogni ulteriore dubbio e afferma con certezza: "No. Non sono una no vax". Ha poi spiegato di aver addirittura ricevuto delle minacce: "Per questa cosa dei vaccini sono stata minacciata di morte".