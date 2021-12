Diana del Bufalo: “Non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato, ho il cuore ballerino” Via Instagram, Diana del Bufalo ha spiegato perché non si è vaccinata, rispondendo così a una polemica nata sui social in seguito ad alcune sue dichiarazioni.

A cura di Elisabetta Murina

In una diretta sul suo profilo Instagram del 29 dicembre, Diana del Bufalo ha spiegato ai suoi follower di non essere vaccinata perché le è stato sconsigliato dal medico. Le sue dichiarazioni hanno immediatamente scatenato una polemica sui social. E così oggi, 30 dicembre, la comica ha pubblicato una storia Instagram per spiegare le motivazioni della sua scelta.

Perché Diana del Bufalo non è vaccinata

Via Instagram, Diana del Bufalo ha spiegato il motivo per cui non si è sottoposta alla vaccinazione anti Covid, rispondendo ai migliaia di insulti che ha ricevuto nelle ultime 24 ore. La comica di LoL2 ha il "cuore ballerino" e il suo medico glielo ha sconsigliato:

Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho subito capito che c'erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre per di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque o monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un pò di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo.

La diretta Instagram che ha scatenato la polemica

Diana del Bufalo, in una diretta Instagram del 29 dicembre, seguita da oltre 3mila persone, ha risposto a chi le chiedeva come mai non si è ancora vaccinata. La comica ha spiegato che le è stato sconsigliato dal medico e si fida del suo istinto . Con queste parole ha scatenato un'immediata reazione sui social, che l'hanno subito attaccata. E a chi le diceva: "Ti rendi conto di cosa stai dicendo?", lei ha replicato così: "Non lo sto evitando. Perché dobbiamo parlare anche di vaccino?". Per questo motivo, oggi (30 dicembre) ha voluto mettere le cose in chiaro, ritenendosi una "persona limpida", e spiegare le reali ragioni della sua scelta.