Diana del Bufalo in tv dopo la polemica sul vaccino, Francesca Fialdini: “Intervista registrata” Diana del Bufalo torna in tv ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, dopo le sue recenti dichiarazioni sul vaccino. La conduttrice però ha chiarito che la puntata, trasmessa il 2 gennaio, è stata registrata prima della polemica.

A cura di Elisabetta Murina

Diana del Bufalo torna a far parlare di sé. Dopo le recenti dichiarazioni sul vaccino anti covid, la comica riappare in televisione ospite di Da noi… a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini su Rai 3. La puntata è andata in onda il 2 gennaio ma è stata registrata prima delle dichiarazioni che hanno scatenato una polemica sul web. Nonostante l'intervista non fosse in diretta, molti utenti hanno comunque criticato la comparsa di Diana del Bufalo, tanto da spingere la conduttrice del programma a intervenire via social.

La spiegazione di Francesca Fialdini

L'intervista di Diana del Bufalo a Da noi…a ruota libera è andata in onda domenica 2 gennaio ma è stata registrata prima delle sue recenti dichiarazioni sul vaccino. Nonostante sia apparsa più volte in sovra impressione la scritta "intervista registrata", sui social molti utenti hanno ritenuto sbagliata la decisione di intervistare l'attrice e conduttrice. E così, per fare ancora più chiarezza sulla questione, è intervenuta via Instagram Francesca Fialdini, conduttrice del programma:

La puntata del 2/01 di Da noi… a ruota libera è stata registrata e le dichiarazioni rilasciate in questa ultima settimana dai protagonisti, non possono per questo essere argomenti di conversazione nella messa in onda.

Francesca Fialdini ha spiegato che più volte è apparsa la scritta "intervista registrata", postando anche uno screen nelle sue storie, e sottolineando come nell'intervista non si faccia mai riferimento alle posizioni di Diana del Bufalo sul vaccino.

Le dichiarazioni di Diana del Bufalo sul vaccino

Diana del Bufalo, in una diretta Instagram del 29 dicembre, seguita da oltre 3mila persone, ha risposto a chi le chiedeva come mai non si è ancora vaccinata. La comica ha spiegato che le è stato sconsigliato dal medico e si fida del suo istinto. Con queste parole ha scatenato un'immediata reazione sui social, che l'hanno subito attaccata. E sempre via Instagram, ha deciso di ritornare sulla questione per fare chiarezza: