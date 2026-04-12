Francesca Fialdini ricorda Giacomo Bongiorni, morto davanti al figlio 11enne: “Eravamo compagni di classe”

Francesca Fialdini ha ricordato Giacomo Bongiorni, il 47enne morto a Massa davanti al figlio di 11 anni dopo un’aggressione da parte di un gruppo di ragazzi. “Era un mio compagno di classe. Sapere che è morto a causa di una violenza degenerata, messa in atto da ragazzini, è doppiamente doloroso”, ha scritto la conduttrice.

Francesca Fialdini ha ricordato Giacomo Bongiorni, l'uomo di 47 anni morto davanti al figlio 11enne dopo un'aggressione da parte di un gruppo di giovanissimi. L'episodio è avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, in Toscana. La nota conduttrice Rai conosceva la vittima e ha voluto rivolgergli un pensiero sui social.

"Giacomo Bongiorni era un mio compagno di classe. Sapere che è morto a causa di una violenza degenerata, messa in atto da ragazzini è doppiamente doloroso", ha scritto Filadini su Facebook. Originaria di Massa, l'uomo era un suo compagno di classe e lo conosceva bene. Aveva 47 anni e ha perso la vita dopo essere stato aggredito da un gruppo di ragazzini per averli rimproverati e nel tentativo di difendere il cognato. "Giacomo era un papà, e ha agito in quanto tale oltre che da cittadino. Mi chiedo ora dove siano i papà di quei ragazzi e anche dove siano gli altri cittadini, quelli che ci governano pensando che parlare di educazione emotiva a scuola non serva a nulla", ha proseguito la conduttrice.

"Ora però piango un compagno di giochi, un padre di famiglia, e anche un bambino – suo figlio – che ha visto tutto. Come città dovremmo stare vicino alla sua famiglia. Non con la rabbia della vendetta ma con la salda convinzione che questa tragedia debba trasformare le coscienze di questa comunità ferita", ha concluso Fialdini.

Stando a quanto si apprende, l'uomo stava trascorrendo il sabato sera a Massa, quando passata la mezzanotte un gruppo di ragazzi visibilmente ubriachi (che sarebbero stati tutti italiani tra i 16 e i 18 anni) avrebbero iniziato a lanciare bottiglie e bicchieri contro la vetrina di un negozio. Il cognato è intervenuto per farli smettere e lo stesso ha fatto Bongiorni, finendo poi per cadere per terra.