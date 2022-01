Diana Del Bufalo si scusa per le frasi contro il vaccino Covid: “Non ho competenze per parlarne” L’attrice torna sull’argomento che l’ha fatta finire pochi giorni fa al centro delle polemiche, dopo aver detto di non essersi vaccinata e aver definito “deludenti” i vaccini. Oltre alle scuse specifica: “Nel mio piccolo mi sono sempre attenuta alle regole”.

A cura di Andrea Parrella

Sono passati pochi giorni da quando Diana Del Bufalo si è gettata a capofitto nel dibattito pro/contro il vaccino anti Covid, dichiarando chiaramente di non essersi vaccinata "su consiglio del suo medico" ed aver aggiunto di ritenere "molto deludente" il vaccino stesso. Parole che hanno sollevato un grande polverone attorno a lei, riaccendendo la discussione sulla responsabilità dei personaggi noti nell'esporsi su questa questione.

Le scuse di Diana Del Bufalo in un post

Per questa ragione Diana Del Bufalo è tornata sull'argomento con un post di scuse, anzi per meglio dire una storia pubblicata su Instagram: "Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole – ha scritto l'attrice – Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazione, tema su cui peraltro non ho nessuna competenza scientifica". Poi ha aggiunto:

Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda solo il mio sentire il peso di questa situazione. Ci tengo a specificare che nel mio piccolo mi sono sempre attenuta alle regole, facendo almeno 3 tamponi a settimana tra rapidi e molecolari per poter lavorare nel pieno rispetto di tutte le regole di sicurezza e per non mettere in pericolo colleghi, amici, parenti e me stessa. Farò sempre quanto in mio potere per essere una persona responsabile. Colgo l’occasione per augurare a tutti buon 2022.

Aveva detto: "Non sono vaccinata"

A fine 2021 Diana Del Bufalo aveva raccontato, nel corso di una diretta sui social, di non essere vaccinata: "per via delle genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro". Accusata di essere No Vax, Diana Del Bufalo ieri sera durante la diretta Instagram ha confessato ai suoi follower di non essere vaccinata perché le è stato sconsigliato dal medico. La situazione sembrerebbe essere sfuggita di mano quando l'attrice, stufa, ha iniziato a sbottare sostenendo che il vaccino non funziona, secondo il suo parere sarebbe deludente. Queste le sue parole: