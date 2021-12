Cosa ha detto Diana Del Bufalo nella diretta Instagram contro il vaccino anti Covid Diana Del Dufalo al centro di una bufera mediatica per le sue parole contro il Vaccino anti Covid: l’attrice sostiene che non funzioni. A sostegno, anche il video pubblicato in estate su Tik Tok.

A cura di Gaia Martino

Diana Del Bufalo è finita nell'occhio del ciclone dopo aver fatto alcune dichiarazioni sul tema vaccino. All'attrice, secondo quanto spiegato, è stato sconsigliato il vaccino anti Covid dal medico a causa di alcuni problemi al cuore: "Per via delle genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro". Ha fatto storcere il naso a migliaia di utenti quando ha definito il vaccino deludente: "Non funziona" ha aggiunto, sbottando dopo le tante accuse ricevute. In tanti su Twitter stanno criticando le scelte dell'ex allieva di Amici che la scorsa estate ha pubblicato un video su Tik Tok in cui canta una canzoncina contro le misure anti Covid adottate contro i non vaccinati.

Diana Del Bufalo: "Il vaccino non funziona, è deludente"

Accusata di essere No Vax, Diana Del Bufalo ieri sera durante la diretta Instagram ha confessato ai suoi follower di non essere vaccinata perché le è stato sconsigliato dal medico. Molti utenti hanno commentato le sue parole in diretta, alcuni increduli di quanto stessero ascoltando: "Ma ti rendi conto cosa stai dicendo?" ha attaccato il giornalista Domenico Marocchi. La situazione sembrerebbe essere sfuggita di mano quando l'attrice, stufa, ha iniziato a sbottare sostenendo che il vaccino non funziona, secondo il suo parere sarebbe deludente. Queste le sue parole:

Il vaccino, ma vaf****ulo non funziona, è deludente. Io credo sia molto deludente. Se è destino me lo prenderò, cerco di essere attenta. Hanno venduto il vaccino come ‘se ti vaccini puoi fare tutto', in tanti hanno pensato così.

Il Tik Tok di Diana Del Bufalo

Diana Del Bufalo a luglio ha pubblicato su Tik Tok un video in cui canta sulle note di ‘Chega‘ di Gaia Gozzi una canzoncina in cui critica le misure adottate contro i non vaccinati. "Ora se non sei vaccinata, come vieni trattata. Tu qui non puoi stare, te ne devi andar" recita l'attrice aggiungendo l'emoticon con le lacrime.