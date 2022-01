Lillo ci sarà anche in LOL 2, il comico ospite della seconda stagione Dopo il successo della prima edizione, Lillo torna anche in LOL 2 in qualità di ospite. La seconda stagione del gioco di Amazon Prime Video arriverà il prossimo 24 febbraio.

A cura di Andrea Parrella

C'è grande attesa per la seconda edizione di LOL: Chi ride è fuori. Il 24 febbraio arriva su Amazon Prime Video LOL 2 e la piattaforma ha fatto sapere che ci sarà il ritorno di un protagonista della prima edizione, Lillo. Il comico sarà l’arma letale della risata della seconda stagione.

Lillo era stato in un certo senso la rivelazione della prima edizione, con il suo numero di Posa man e altre battute che sono passate per l'effetto meme, diventando veri e propri tormentoni del programma più sorprendente della scorsa stagione. Sarà quindi lui l'asso nella manica di Fedez e Frank Matano, quest'anno alla conduzione al posto di Mara Maionchi dopo essere stato nel cast della scorsa edizione, da coinvolgere nel gioco per mettere in difficoltà i concorrenti.

Quando escono gli episodi di LOL 2

Dopo il successo della prima edizione e tanta attesa per la seconda, 6 puntate nuove di zecca sono pronte a sbarcare sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. I primi 4 episodi saranno disponibili già dal giovedì 24 febbraio, mentre per i 3 conclusivi bisognerà attendere giovedì 3 marzo. Per gli abbonati Prime, LOL:chi ride è fuori è disponibile tramite l'app per Smart Tv, dispositivi mobili e Apple TV, mentre i nuovi iscritti potranno beneficiare di un periodo di prova gratuito.

Il cast ufficiale e i giudici della seconda stagione di LOL

La prima novità è che quest’anno non ci sarà Mara Maionchi alla conduzione, ma che al fianco di Fedez prenderà il suo posto Frank Matano, concorrente della prima edizione dello show. I due giudici, occhi puntati sullo studio, vigileranno sulle risate dei partecipanti, 10 comici di punta che cercheranno di far fuori gli avversati a colpi di battute. Loro sono Virginia Raffaele, Mago Forest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti, Max Angioni, Maria Di Biase e Diana Del Bufalo. L'attrice romana, in un’intervista a Il Messaggero, ha smentito la notizia secondo la quale sarebbe stata tagliata fuori da LOL 2 in seguito alle polemiche per aver detto via social di non essere vaccinata.