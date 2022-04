Il matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker: abito da sposa con chiodo in pelle e croce gioiello Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati lo scorso weekend a Las Vegas ma solo nelle ultime ore hanno condiviso le foto del matrimonio (senza licenza). A dispetto di quanto si pensava, non hanno “riciclato” i look dei Grammy, hanno optato per dei look rock con dei chiodi di pelle coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di Kourtney Kardashian e Travis Barker: la coppia ha partecipato ai Grammy Awards 2022 e subito dopo la cerimonia di premiazione si è unita in matrimonio (anche se senza licenza). Nessuna cerimonia spettacolare o curata nei minimi dettagli, i due hanno pronunciato il fatidico sì in una cappella di Las Vegas dinanzi a pochi invitati e a un sosia di Elvis che ha officiato il rito. A dispetto di quanto si pensava, non hanno riciclato i look dei Grammy, prima delle nozze improvvisate hanno avuto il tempo di cambiarsi. Quale migliore occasione del matrimonio a sorpresa per sfoggiare dei completi coordinati e rock?

La dolce dedica di Kourtney Kardashian a Travis Barker

Dopo la proposta di matrimonio a Montecito, l'enorme anello di diamanti e gli innumerevoli red carpet di coppia, Kourtney Kardashian e Travis Barker sono diventati marito e moglie. Dopo i Grammy Awards sono corsi alla One Love Wedding Chapel, dove si è tenuta una cerimonia improvvisata ma ugualmente romantica. Solo nelle ultime ore, però, i due hanno condiviso alcuni scatti della nottata, precisando che il matrimonio per il momento è stato celebrato senza licenza. Kourtney, in particolare, ha descritto il momento in modo dolcissimo con questa parole: "Ho trovato questi scatti nel mio rullino fotografico. C'era una volta in una terra molto, molto lontana (Las Vegas) alle 2 del mattino, dopo una notte epica e un po' di tequila, una regina e il suo bel re si avventurarono nell'unica cappella aperta con un Elvis e si sposarono (senza licenza). La pratica rende perfetti".

Kourtney Kardashian in Versace

Kourtney Kardashian col top vintage per il matrimonio

Al di là dei baci, dell'officiante Elvis e dei bouquet di rose rosse, ad attirare le attenzioni dei fan della coppia sono stati i loro look rock e coordinati. Hanno sfoggiato entrambi dei chiodi di pelle total black ma, se da un lato il batterista lo ha portato a petto nudo, così da mettere in risalto i numerosi tatuaggi sul corpo e la preziosa collana di diamanti che gli decorava il collo, Kourtney lo ha abbinato a un top giallo con una maxi croce barocca al centro del petto. Si tratta di un capo vintage della collezione Fall/Winter 2012-13 di Versace, modello che potrebbe presto diventare un vero e proprio must (facendo così tornare in voga le croci). I due hanno completato il tutto con degli occhiali da sole scuri da divi, rendendo così i loro look bridal ancora più rock. Ora organizzeranno anche un matrimonio in gran stile? Considerando il fatto che Kourtney è una Kardashian, non si esclude assolutamente nulla.