Baby Vittoria in animalier: la giornata al parco in famiglia è con la tutina leopardata Baby Vittoria ha trascorso qualche ora al parco con la famiglia: c’erano Chiara Ferragni, la nonna Marina Di Guardo e il fratellino Leone. La piccola era adorabile, nella sua tutina leopardata.

A cura di Giusy Dente

I Ferragnez in questo momento sono più uniti che mai. La famiglia si trova alle prese con un problema di salute di Fedez, che ha reso necessario un intervento chirurgico e qualche giorno di permanenza in ospedale. Al momento, il marito di Chiara Ferragni si trova infatti al San Raffaele di Milano, dove l'imprenditrice va a fargli visita tutti i giorni. Ha subito un'operazione delicata e urgente, dovuta a un raro tumore neuroendocrino del pancreas. È lontano dai suoi figli, che gli mancano molto ma che non mancano di fargli sentire tutto il loro amore, anche a distanza. Leone, per esempio, gli ha regalato un peluche rosa gigante, per non farlo sentire solo in ospedale.

I Ferragnez al parco

Leone e Vittoria stanno trascorrendo molto tempo con la nonna Marina Di Guardo e le zie, Francesca e Valentina. I due bambini sono amatissimi da tutta la famiglia, che ora più che mai sta aiutando l'influencer a gestire questa nuova quotidianità. Sono sicuramente molto piccoli per comprendere pienamente cosa succede, ma di certo sentono la mancanza del papà, che ormai è lontano da casa da diversi giorni. Presto farà ritorno da loro, ma nel frattempo (come mostrato sui social) si sentono tutti i giorni con delle videochiamate. I Ferragnez hanno approfittato delle belle giornate per portare i bimbi al parco e farli distrarre un po' all'aperto.

Il look adorabile di Baby Vittoria

La secondogenita dei Ferragnez ha da poco compiuto il suo primo anno di vita. Forse i genitori avevano in mente per lei festeggiamenti diversi, in grande stile: hanno dovuto ridimensionare il tutto, visto l'avvicinarsi dell'intervento di Fedez. Così hanno ugualmente celebrato la ricorrenza, ma con un party intimo leggermente in anticipo, occasione per vivere un po' d'intimità e di calore familiare, mai come in questo momento essenziale per loro 4.

in foto: tutina Mini Rodini

Baby V è una bambina sorridente e socievole, sui social spopolano le sue facce buffe e ovviamente i suoi look adorabili: dietro, ovviamente, c'è mamma Chiara Ferragni. L'abbiamo vista in versione orsetto con il cappellino di peluche, con la gonna tutù in versione ballerina, ma anche con tutine e accessori griffati. Quella indossata per la giornata al parco l'ha trasformata in un piccolo leopardo! Con lei c'erano anche il fratellino Leone, la nonna Marina Di Guardo e Chiara Ferragni. La piccola indossava una tutina a stampa leopardata marrone chiaro; sui principali rivenditori online costa circa 55 euro. Davvero adorabile anche in animalier.