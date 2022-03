Baby Vittoria in versione orsetto: la figlia di Chiara Ferragni è adorabile con le scarpe koala Chiara Ferragni condivide sui social ogni momento della quotidianità dei suoi bambini, inclusi i teneri look: avete notato gli accessori di Vittoria ispirati ai peluche?

A cura di Beatrice Manca

La figlia di Chiara Ferragni e Fedez ha solo un anno ma è giù una piccola icona di stile: baby Vittoria ha spento la sua prima candelina il 23 marzo, ma i festeggiamenti sono stati anticipati per via dell'intervento a cui si è sottoposto il padre Fedez. In questi giorni complicati, i Ferragnez hanno voluto passare più tempo possibile con i bambini: Leone e Vittoria riescono sempre a strappare un sorriso con le loro espressioni tenere e buffe. La madre Chiara Ferragni ha condiviso sui social ogni momento della quotidianità, inclusi i nuovi look della bimba: avete notato le sue scarpe a forma di koala?

I primi mocassini di baby Vittoria

Se è vero che ogni bambina prima o poi si diverte a "rubare" i vestiti della mamma, è anche vero che la piccola Vittoria è cresciuta in una famiglia particolare: la madre Chiara Ferragni non solo è la regina delle influencer di moda, ma è imprenditrice a sua volta. Questo significa una scelta illimitata di abitini e accessori spiritosi per la bambina: la scorsa settimana Vittoria ha indossato un paio di scarpe con una dolce dedica per la famiglia, adesso calza i suoi primi mocassini (o quasi) con l'elastico dietro alla caviglia, abbinati a una camicetta bianca e a una calzamaglia coordinata.

Vittoria con i mocassini–koala



Vittoria Lucia Ferragni con il cappellino peluche

Il dettaglio irresistibile? Le scarpine hanno la forma del musetto di un koala, con tanto di orecchie in rilievo. Molti dei vestitini di Vittoria Lucia Ferragni sono ispirati al mondo dei peluche: tra gli ultimi cappellini sfoggiati dalla bimba ce n'è uno color nocciola con delle piccole orecchie, che ricorda in tutto e per tutto un orsacchiotto.

Baby Vittoria con il cappellino orsetto

In un momento così complicato per la famiglia c'è bisogno di una dose extra di allegria e di dolcezza, e mai come ora i piccoli momenti di vita familiare sono diventati straordinari e preziosi per i Ferragnez.