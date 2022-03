Chiara e Francesca Ferragni con mamma Marina: la giornata in famiglia è coi chiodi in pelle Chiara Ferragni ha trascorso una giornata al parco coi figli, Leone e Vittoria, la sorella Francesca e la madre Marina Di Guardo. In questo momento delicato, in cui Fedez è in ospedale, i Ferragnez sono più uniti che mai.

A cura di Giusy Dente

Per i Ferragnez è un momento delicato. Tutto è cominciato circa una settimana fa, quando Fedez ha parlato nelle sue Instagram Stories di un problema di salute, di un percorso di cure da affrontare. Pochi giorni dopo il rapper è stato operato presso il San Raffaele di Milano, per un tumore al pancreas. Al momento si trova ancora in ospedale, ma farà presto ritorno a casa, dove ad aspettarlo ci sono in primis i due figli Vittoria e Leone, con tutto il resto della famiglia che lo attende a braccia aperte. I bambini stanno trascorrendo molto tempo con le zie (Francesca e Valentina) e la nonna (Marina Di Guardo): hanno sicuramente bisogno di distrarsi e come loro anche Chiara Ferragni.

I Ferragnez al parco

I compleanni di Leone e Vittoria sono capitati proprio nel bel mezzo delle cattive notizie ricevute dal rapper, circa le sue condizioni di salute. In vista del ricovero ospedaliero e dell'operazione, quello di Vittoria è stato festeggiato con qualche giorno di anticipo. Ma entrambi i bimbi hanno avuto modo di celebrare le rispettive ricorrenze: è stata anche l'occasione per trascorrere momenti felici in intimità, per dare a Fedez tutto l'amore e la forza necessari per affrontare il nuovo percorso. In questi giorni ovviamente Fedez è lontano dalla sua famiglia.

Sua moglie, per sentirlo più vicino, ha indossato alla mano sinistra la sua fede nuziale, un piccolo gesto d'amore simbolico. E prima dell'operazione, Leone gli ha fatto con le sue mani un disegno; in una Instagram Story dell'imprenditrice ha poi detto di voler presto tornare a giocare con lui. Nel frattempo il bambino e la sorellina Vittoria stanno trascorrendo molto tempo col resto della famiglia. Le zie Francesca e Valentina si stanno occupando di loro, stanno cercando di distrarli, di dare loro serenità: il calore familiare è sempre fondamentale in questi momenti. A Milano, i due bambini hanno trascorso qualche ora al parco con la mamma, la zia Francesca e la nonna Marina Di Guardo: giostre, bolle di sapone, una bella passeggiata, l'altalena.

Insomma, un momento tutto per loro, per recuperare un po' di energie e tranquillità. Chiara, Francesca e Marina Di Guardo hanno approfittato del clima primaverile milanese mettendo da parte finalmente i cappotti e optando per dei chiodi di pelle neri (di Prada quello di Chiara Ferragni, stesso brand della borsa di Marina Di Guardo). L'influencer ha indossato una tuta tie dye del suo brand, all'insegna della comodità insomma, in versione acqua e sapone; leggings per Francesca (che è in dolce attesa) e jeans per la loro mamma. I Ferragnez, in questo momento, sono più uniti che mai.