Le sorelle Ferragni celebrano la maternità: con i look casual cullano il pancino di Francesca Francesca Ferragni è incinta e sui social mette spesso in mostra il pancino con orgoglio. Nelle ultime ore a cullarglielo sono state le sorelle Chiara e Valentina, che con dei comodi look coordinati hanno celebrato la maternità.

A cura di Valeria Paglionico

Le sorelle Ferragni hanno più volte dimostrato di essere inseparabili e nelle ultime ore ne hanno data l'ennesima prova. Francesca è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Riccardo Nicoletti e non potrebbe essere più felice. Ieri, però, lo ha lasciato alle prese con i lavori di ristrutturazione della loro nuova casa ed è partita alla volta del Lago di Como, dove insieme a Chiara, Valentina e mamma Marina ha preso parte a un esclusivo shooting fotografico. Non è mancato l'adorabile scatto di famiglia, con il quale le tre sorelle hanno celebrato con dolcezza e "comodità" la maternità di Francesca.

Chiara, Francesca e Valentina Ferragni sono inseparabili

Al motto di "Waiting for you", ovvero "Aspettando te", Chiara, Valentina e Francesca Ferragni hanno posato fianco a fianco per uno scatto social. Al centro c'è Francesca che mostra le forme modificate dalla gravidanza, mentre sui lati ci sono le sorelle che le cullano con dolcezza il pancino, guardando in camera entusiaste. Il dettaglio che balza subito all'occhio? Non solo le tre si somigliano in modo impressionante ma sono anche super affiatate, tanto da non poter fare a meno di condividere sui social ogni dettaglio della dolce attesa di Francesca. Anche il terzo baby Ferragni sarà biondissimo come Leone e Vittoria?

I look casual delle sorelle Ferragni

Per posare insieme le sorelle Ferragni hanno puntato su dei look coordinati, apparendo tutte super trendy in versione casual. Niente abiti glamour, scollature o capi aderenti, le tre hanno preferito rimanere comode. Francesca ha mostrato il pancino con leggings neri e maglione panna con le trecce, Valentina ha optato per leggings e maxi pull con maniche ampie color sabbia, mentre Chiara ha sfoggiato dei jeans e un cappotto teddy in total black. Insomma, le Ferragni riescono a essere fashion anche quando sono cozy: quando rilasceranno le foto ufficiali dello shooting di cui sono diventate protagoniste?