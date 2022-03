Arisa e Vito Coppola infiammano Domenica In: l’esibizione di coppia è con i look rossi Arisa e Vito Coppola hanno partecipato in coppia a Domenica In, esibendosi fianco a fianco con dei look coordinati in rosso e nero. Sono fidanzati? Durante l’intervista con Mara Venier hanno chiarito il loro rapporto.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa sembra essere sempre più legata a Vito Coppola, il ballerino che l'ha accompagnata durante l'esperienza a Ballando con le stelle e che ad oggi è una presenza fissa nella sua vita, tanto da aver cominciato a condividere anche sui social delle adorabili foto di coppia. Ieri i due sono stati tra gli ospiti speciali di Domenica In dove, intervistati da Mara Venier, ci hanno tenuto a chiarire il loro rapporto. Come se non bastasse, si sono esibiti in una esclusiva performance canora di coppia, sfoggiando dei look coordinati "infuocati" e glamour in rosso e nero: ecco cosa hanno indossato e chi ha firmato gli abiti.

I look coordinati di Arisa e Vito Coppola

Se lo scorso weekend Arisa e Vito Coppola si erano immortalati in versione casalinga con jeans e t-shirt, ora hanno dato il meglio di loro in fatto di stile (ma sempre in versione matchy matchy). I due sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In e si sono vestiti abbinati, così da rendere ancora più complice la loro performance. Arisa ha scelto un minidress aderente in rosso fuoco, un modello di Antonino Valenti con la scollatura generosa e le maniche lunghe. Ha poi completato il tutto con un paio di décolleté col tacco a spillo di Casadei e con una piega extra liscia. Vito ha puntato tutto sulla stesse tonalità, il rosso e il nero, abbinando una giacca total red di Chanel a un paio di pantaloni scuri. Insieme non sono forse adorabili?

Arisa e Vito Coppola sono fidanzati?

Nonostante da qualche tempo a questa parte Arisa e Vito Coppola appaiano sempre insieme super affiatati, in verità non sono fidanzati. Hanno chiarito il loro evidente feeling durante l'intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, dove hanno dichiarato di essere felici fianco a fianco ma di non avere alcuna intenzione di etichettare o di definire il rapporto. La cantante ha inoltre spiegato che questo periodo per lei è di rinascita: sta bene, si sente felice e con Vito riesce a divertirsi anche senza fare nulla di speciale. Certo, all'inizio ha dovuto affrontare le sue insicurezze perché non credeva di essere in forma, ma ad oggi ha imparato ad amarsi così com'è ed è proprio questa sicurezza che le dona una luce speciale.