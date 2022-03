Arisa mostra il tatuaggio nascosto di Vito Coppola e svela la scritta sul fianco Non sono fidanzati, ma al momento sono felici senza il bisogno di etichette: Arisa e Vito Coppola si stanno conoscendo meglio e stanno trascorrendo molto tempo insieme. Mentre erano su una terrazza a godersi il sole, la cantante ha svelato il tatuaggio nascosto del ballerino.

La recente avventura televisiva a Ballando con le Stelle per Arisa si è trasformata in qualcosa di più. La partecipazione allo show, infatti, non solo le ha regalato la soddisfazione della vittoria, ma anche la gioia di trovare l'amore. La cantante ha preso parte in coppia con il ballerino Vito Coppola. Sin dall'inizio sono apparsi particolarmente affiatati e complici nelle coreografie e difatti quella sintonia è andata oltre l'essere semplici partner nella danza. I due stanno trascorrendo molto tempo insieme, sia in tv che al di fuori. Stanno condividendo la loro quotidianità sui social, per rendere partecipi fan e follower di questo momento così speciale.

Arisa e Vito Coppola sempre più uniti

Al momento Arisa e Vito si stanno conoscendo meglio, si stanno frequentando, ma senza alcuna fretta e senza il doversi per forza dare una definizione. Vogliono godersi questo momento in serenità insomma, vivendolo giorno dopo giorno senza etichette di alcun tipo. I due hanno chiarito la natura del loro rapporto chiacchierando con Mara Venier, ospiti di Domenica in: sono giunti in studio con un look rosso fuoco coordinato. Alla conduttrice hanno spiegato di stare molto bene insieme, di essere affiatati ma non fidanzati.

Tra loro c'è un rapporto di stima umana e professionale, difatti hanno anche collaborato sul piano lavorativo. Lui ha ballato in uno dei videoclip di lei, quello del brano Cuore. E di recente, lui ha mostrato grande ammirazione per la compagna, in occasione della sua presenza a Pechino in rappresentanza dell'Italia. La cantante si è esibita per la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali.

I tattoo di Vito Coppola

Arisa non ha tatuaggi visibili sul corpo, a differenza di Vito Coppola. Il ballerino ne ha più di uno, come si può notare osservando le foto che ha sul suo profilo Instagram, dove sfoggia un corpo muscoloso e scolpito frutto di allenamento quotidiano. Sulla spalla ha un numero a cifre romane: MXCVXIVII, che corrisponde al 1101. Sul braccio sinistro ha un paio di occhi disegnati, con una scritta: "Stay hungry stay foolish", presene già in vecchi scatti del 2015. C'è poi un'altra scritta sulla schiena, anche questa di vecchia data, visibile già nelle foto del 2016, quando preparava il Campionato italiano. Il ballerino ha partecipato nella sua carriera a molte competizioni, guadagnando più volte il titolo di Campione del mondo nella danza latina sia in Italia che all'estero.

Il tatuaggio segreto di Vito Coppola

Ma c'è un tatuaggio che fino a questo momento era rimasto nascosto, essendo posizionato strategicamente su un fianco, vicino all'inguine, dunque coperto dagli indumenti. Si tratta nuovamente di una scritta, che Arisa ha mostrato spostando leggermente i boxer del compagno. I due erano insieme in un hotel e hanno preso insieme il sole in terrazza. Lì la cantante gli ha scattato la foto svelando la scritta. Si legge chiaramente: "Trattatami bene e ti tratterò bene, trattatami come un gioco e ti mostrerò come si gioca".