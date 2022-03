Arisa canta alla Cerimonia di chiusura dei Giochi a Pechino: l’abito rosso è un omaggio alla Cina Arisa è volata a Pechino per la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. Si è esibita rappresentando l’Italia (prossima sede dei Giochi) con un lungo abito da sera rosso, colore simbolo della Repubblica popolare cinese.

A cura di Giusy Dente

Instagram @arisamusic

Arisa, che al momento è impegnata come giurata nel programma Il Cantante Mascherato, non era presente in studio nella scorsa puntata ed è stata sostituita da Iva Zanicchi. Il motivo è stato presto svelato. L'artista è volata in Cina, a Pechino per la precisione, per rappresentare l'Italia alla Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali.

Arisa vola a Pechino

Domenica sera presso il National Stadium di Pechino si è svolta la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. La prossima edizione dei Giochi (la 24esima) si terrà a Milano e Cortina d'Ampezzo dal 6 al 15 marzo 2026. L'inno scelto per l'evento è il brano Fino all'alba di Arisa. La canzone è stata presentata al pubblico la prima volta nel corso del Festival di Sanremo. Proprio il pubblico è stato chiamato in causa, per scegliere l'inno.

Instagram @arisamusic

pieIn lizza c'era, oltre alla canzone di Arisa, anche Un po' più in là di Malika Ayane. Rosalba Pippa l'ha spuntata e dunque è volata in Oriente. La cerimonia si è chiusa proprio con la consegna della bandiera paralimpica nelle mani di Gianpietro Ghedina (sindaco di Cortina d’Ampezzo) e di Anna Scavuzzo (vicesindaco di Milano). Arisa ha cantato l’Inno di Mameli su arrangiamento di Dardust e per l'occasione ha scelto un look da diva.

Instagram @arisamusic

Il look di Arisa

Arisa si è esibita a Pechino per rappresentare l'Italia, un momento emozionante nonché significativo per la sua carriera. L'artista ha scelto un lungo abito da sera a sirena rosso fuoco di Antonio Grimaldi: gonna aderente e dettagli scintillanti sul corpetto, con colletto leggermente alto. Lo stilista è lo stesso che ha curato il suo look sanremese, quando si è esibita in total white nella serata delle cover, duettando con Aka7even. La scelta del rosso è probabilmente un omaggio: è il colore per eccellenza nella Repubblica Popolare Cinese, presente anche sulla bandiera nazionale. Rappresenta innanzitutto la rivoluzione, la fondazione della Repubblica Popolare Cinese grazie al sangue versato dai soldati, ma è anche simbolo di festa e fortuna.

Instagram @arisamusic

La cantante ha abbinato dei sandali argento e ha completato l'outfit coi gioielli di Pasquale Bruni: orecchini, bracciale e anelli, con diamanti bianchi e neri, appartengono all'iconica collezione Giardini Segreti. La cantante per l'occasione ha anche cambiato hair look. Fino a poco tempo fa (Festival di Sanremo compreso) aveva i capelli rosa, poi li ha drasticamente tagliati in modo sbarazzino tornando al suo colore scuro naturale. Poi ha applicato delle lunghe extension. Come sempre, anche stavolta la trasformazione è stata fatta in concomitanza con un evento significativo, l'esibizione a Pechino appunto,