Arisa indossa la giacca come un abito: prima di Inter-Juventus canta in total red La cantante Arisa è stata scelta per cantare l’inno di Mameli alla finale di Coppa Italia: il colore dell’abito è una scelta ‘diplomatica’ e di tendenza!

A cura di Beatrice Manca

Che ci fa Arisa sugli spalti dello Stadio Olimpico, prima della finale di Coppa Italia? La cantante sta vivendo un momento d'oro: dopo Ballando Con Le Stelle e Il Cantante Mascherato è stata scelta per cantare l'inno nazionale per la finale di Coppa Italia, prima del fischio di inizio di Inter Juventus. Le immagini dell'esibizione sono state condivise su Instagram da Vito Coppola, sempre al suo fianco, e la mostrano graffiante in un abito-blazer rosso fuoco.

Il look total red di Arisa

Una nota della Lega di Serie A aveva annunciato l'esibizione di Arisa: la cantante ha intonato l'inno di Mameli dagli spalti, accompagnata dalla banda dell’Arma dei Carabinieri, per la gioia dei fan presenti. Per l'esibizione ha scelto un outfit vibrante di energia, come la sua voce: un total look rosso fuoco con sandali con il tacco a spillo e un rossetto ton-sur-ton. Arisa si è esibita indossando un abito rosso strutturato come una giacca a doppiopetto, lasciando le gambe in primo piano. La scelta del colore è molto ‘furba': non solo esalta il suo incarnato, ma non riprende i colori di nessuna delle due squadre avversarie!

Arisa all’Olimpico in total red

Arisa con i capelli effetto bagnato

Per completare il look la cantante ha indossato un paio di sandali neri con i listini e tacco a spillo e ha abbinato il rossetto alla nuance dell'abito. Il tocco di stile? La lunga chioma corvina era pettinata all'indietro per un look effetto bagnato con onde naturali, l'idea perfetta da copiare quest'estate.

Arisa allo stadio Olimpico

Dopo l'esibizione Arisa si è cambiata d'abito, sfoggiando un look total black più casual e comodo. Vito Coppola, ormai suo inseparabile compagno, ha condiviso alcune immagini dell'esibizione e poi alcuni dolcissimi scatti del backstage, dove Arisa è sorridente ed emozionata. I due non hanno mai ufficializzato la relazione ma sicuramente sono inseparabili: partiranno insieme per le vacanze?