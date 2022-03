Perché Arisa non c’è stasera a Il Cantante Mascherato, al suo posto Iva Zanicchi Nella puntata di venerdì 11 marzo 2022 del Cantante Mascherato non ci sarà Arisa tra gli investigatori, al suo posto ci sarà Iva Zanicchi. La cantante tornerà in trasmissione già dalla prossima puntata.

A cura di Ilaria Costabile

L'appuntamento di venerdì 11 marzo con Il Cantante Mascherato vede una novità: non ci sarà Arisa, al suo posto è stata chiamata Iva Zanicchi che si unirà alle investigazioni degli altri giudici, intenti a scoprire chi si nasconde dietro le maschere in gara. La cantante tornerà probabilmente già a partire dalla prossima puntata dello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Iva Zanicchi sostituisce Arisa

Come si evince dalla storie pubblicate in questi giorni dalla cantante, Arisa non è in Italia, motivo per cui non sarà presente alla puntata de Il Cantante Mascherato, al suo posto ci sarà una protagonista altrettanto scoppiettante della musica italiana, ovvero Iva Zanicchi che, oltre ad unirsi al quartetto degli investigatori chiamati a smascherare i concorrenti di questa terza edizione, duetterà anche con una della maschere ancora in gara. È consuetudine, ormai, ospitare alcuni cantanti che possano arricchire le performance di coloro che si esibiscono indossando la maschera, per rendere ancora più difficile il compito a Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti che, servendosi degli indizi a disposizione, dovranno indovinare chi è che anima i personaggi attivi nella competizione.

Il Cantante mascherato, arriva la maschera d'oro

La puntata di venerdì 11 marzo si apre con uno spareggio: Drago e Pastore Maremmano, infatti, rischiano di dover lasciare per sempre il programma. Ci sarà, però, un'altra novità, ovvero la maschera d'oro. Si tratta della possibilità di scoprire l'identità di un'altra delle nove maschere ancora in gara, a poter usufruire di questa carta è Caterina Balivo, che nelle puntate precedenti era riuscita ad indovinare chi era nascosto sotto i costumi di Pinguino e Aquila, ovvero Edoardo Vianello e Alba Parietti. Durante la serata, quindi, avrà l'opportunità di smascherare uno dei personaggi in gara, se avrà indovinato la maschera in questione, senza ricorrere allo spareggio, dovrà abbandonare il gioco.