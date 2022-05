Camilla Parker Bowles futura regina: veste di rosso in omaggio al Canada (ma anche a Diana) Carlo e Camilla sono alle prese con alcuni impegni ufficiali. La duchessa ha indossato un abito rosso: è un omaggio ai colori della bandiera canadese, ma nasconde anche un riferimento a Diana.

A cura di Giusy Dente

Il principe Carlo e sua moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia, hanno visitato la Canada House, in vista del tour reale che li porterà in Canada a fine mese. L'impegno ufficiale arriva dopo una serie di altre occasioni che hanno visto la coppia protagonista, in prima fila come rappresentanti della monarchia al posto di Elisabetta II. Di recente li abbiamo visti alla cerimonia di apertura del parlamento inglese, evento a cui la regina non ha potuto partecipare a causa di problemi di salute. Prima ancora, erano stati presenti alla messa pasquale: anche in quel caso Elisabetta aveva dovuto annullare la sua presenza, lasciando ai duchi di Cornovaglia il compito di presenziare. Carlo è l'erede al trono e dunque anche sua moglie ha davanti a sé un ruolo importantissimo all'interno della royal family: occasioni come queste sono a tutti gli effetti le sue prove da futura regina.

Il significato dell'abito rosso di Camilla

A marzo è toccato al principe William e sua moglie Kate Middleton affrontare un tour reale, ai Caraibi. La duchessa ha omaggiato la Giamaica brillando in un abito giallo acceso, il colore della bandiera del Paese ospitante. Camilla ha seguito le sue orme e nell'ultima scelta di stile ha deciso in qualche modo di adeguarsi ai colori del Canada. Da qui total look rosso che però ha anche un altro riferimento.

Il vestito è una creazione dello stilista britannico Bruce Oldfield, amico intimo della defunta principessa che l'ha vestita in diverse occasioni ufficiali. I suoi capi non sono in vendita, li realizza su misura e su richiesta. L'abito di Camilla è in crepe di lana, lungo fino al ginocchio. Presenta maniche lunghe e gonna a trapezio leggermente pieghettata, con una piccola apertura a V all'altezza del girocollo (senza colletto).

in foto: borsa Chanel

La futura regina ha completato il look con gioielli d'oro e accessori neri. Le scarpe sono firmate Sole Bliss, un marchio molto in voga tra i reali. La borsa, invece, è di Chanel ed è stata più volte utilizzata in uscite pubbliche dalla duchessa di Cornovaglia. È la Chanel Coco Top Handle Black piccola, che sul sito della Maison costa circa 6000 euro.

Oltre a omaggiare in qualche modo l'amatissima Lady D, Camilla ha anche omaggiato il Paese ospitante, visto che la bandiera canadese (alle sue spalle nelle foto ufficiali) è proprio bianca e rossa. Insomma, sembra che la moglie di Carlo stia brillantemente superando le sue prove da futura regina.