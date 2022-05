Camilla Parker Bowles con il cappello di pelliccia in Canada: mangia il gelato con guanti e cappotto Il principe Carlo e Camilla Parker Bowles sono sbarcati in Canada per un tour reale: la duchessa si difende dal freddo con cappotto, stivali e cappello (riciclato!)

A cura di Beatrice Manca

Il principe Carlo e Camilla di Cornovaglia hanno un ruolo sempre più preminente all'interno della famiglia reale: la scorsa settimana hanno presenziato al posto della regina alla cerimonia di apertura del Parlamento (dove Camilla ha sfoggiato un cappotto blu navy ricamato) e ora sono partiti alla volta del Canada. La coppia reale è impegnata in un royal tour in onore del Giubileo di platino di Elisabetta II e per Camilla Parker Bowles è l'occasione per dimostrare di essere pronta al suo futuro da regina consorte. Lo ha dimostrato anche con il look: chic ma riciclato, come insegnano le colleghe royal.

Camilla Parker Bowles in Canada

Il look di Camilla per il royal tour in Canada

Il principe Carlo e Camilla Shand (questo il nome da nubile) sono sbarcati in Canada, trovando un clima molto più fresco rispetto a Londra: la prima tappa del tour è il borgo di Quidi Vidi, dove hanno visitato le manifatture locali. Il principe Carlo ha tenuto fede al suo impeccabile completo blu, mentre Camilla ha scelto un sofisticato abito a pois grigi con un fiocco al collo. Per ripararsi dal freddo ha indossato un cappotto color vaniglia con un decoro di perle nella parte superiore e alti stivali scamosciati neri, un paio tra i suoi preferiti. Nonostante il freddo, la Duchessa ha assaggiato le specialità locali, tra cui un gelato (assaporato con i guanti!)

Il principe Carlo e Camilla in Canada

Il cappello "riciclato" di Camilla Parker Bowles

Il dettaglio più curioso del look è decisamente il cappello di pelliccia marrone, caldo e soffice: si tratta di uno dei suoi pezzi preferiti e lo ha giù indossato in numerose occasioni al Cheltenham Festival nel 2019 e poi ad Ascot lo scorso novembre.

Camilla indossò lo stesso cappello ad Ascot nel novembre 2021

Del resto se c'è un tratto in comune a tutte le royal – da Letizia di Spagna all'inglese Kate Middleton – è la passione per i look vintage e riciclati, nel segno della sostenibilità ambientale. Camilla non è da meno e riutilizza il suo cappello più caldo anche in viaggio. Il tour è lungo e sicuramente vedremo moltissimi altri look: riciclerà anche l'abito rosso a maniche lunghe come omaggio alla bandiera canadese?