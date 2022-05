Camilla Parker Bowles “natalizia”: sostituisce la regina con maxi stivali e vestito rosso riciclato Camilla Parker Bowles è impegnata in un tour reale in Canada. Per gli ultimi impegni nel Paese, prima del rientro, ha scelto un look riciclato rosso un po’ natalizio.

A cura di Giusy Dente

Camilla Parker Bowles in Fiona Clare

La duchessa di Cornovaglia è alle prese con un tour reale di tre giorni in Canada, in onore del Giubileo di platino della regina Elisabetta. Con lei c'è anche il marito, il principe Carlo. I due sempre più spesso sono coinvolti in impegni pubblici ufficiali, soprattutto quando c'è da fare le veci della sovrana. Elisabetta II di recente ha dovuto disertare alcuni appuntamenti per motivi di salute e sono stati proprio loro due a sostituirla, per esempio alla cerimonia di apertura del parlamento inglese e ancora prima in occasione della tradizionale messa di Pasqua. Si può dire che siano le prove di Camilla Parker Bowles al titolo di regina che le spetta di diritto, essendo Carlo l’erede al trono d’Inghilterra.

Camilla Parker Bowles all’inaugurazione del Senedd (il parlamento gallese) nel 2021

Camilla Parker Bowles in Canada

La 74enne in Canada ha scelto di omaggiare il Paese ospitante col look. Nel suo ultimo giorno in Canada ha incontrato alcuni leader politici e alcune organizzazioni attive sul territorio. Ha indossato un abito in crêpe di lana rossa di Fiona Clare. È lo stesso indossato a ottobre 2021, quando ha preso parte all'inaugurazione del Senedd (il parlamento gallese), dunque si tratta di un capo riciclato. Quella di riutilizzare a distanza di tempo gli stessi vestiti è una buona abitudine della royal family: è solita farlo anche Kate Middleton.

Camilla Parker Bowles in Fiona Clare

La scelta però non è casuale. Innanzitutto è dovuta alle temperature fredde di Yellowknife (capoluogo dei Territori del Nord Ovest), dove c’è al momento un temperatura di poco superiore a zero gradi. Ma non si può non considerare anche che il rosso è il colore nazionale del Canada, dunque Camilla Parker Bowles ha fatto un cenno alla bandiera del Paese. Il vestito presenta delle strategiche strisce verticali nella parte superiore, utili a slanciare la figura, con gonna ampia leggermente a ruota.

Camilla Parker Bowles in Fiona Clare

Ha completato il look con stivali neri e mantellina scura, capo perfetto per la stagione fredda, per un abbigliamento a strati chic. La spilla appuntata alla giacca invece è l'emblema floreale che simboleggia i Territori del Nord Ovest. Al collo della duchessa è possibile anche notare un gioiello particolare: una collana lunga fino all'ombelico, decorata con perline azzurre, forse un dono delle comunità indigene che la coppia ha incontrato sul posto.