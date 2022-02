Arisa cambia drasticamente look: acconciatura sbarazzina e capelli castani Arisa ha abbandonato la lunga chioma rosa sfoggiata nelle ultime settimane. Ha tinto i capelli di castano scuro e li ha tagliati in modo molto sbarazzino.

A cura di Giusy Dente

Instagram @arisamusic

Arisa è instancabile e ultimamente l'abbiamo vista destreggiarsi tra moltissimi impegni professionali. Sicuramente l'esperienza a Ballando con le stelle l'ha assorbita moltissimo: ha partecipato al programma in coppia col danzatore professionista Vito Coppola e i due hanno trionfato, imponendosi su tutti gli altri concorrenti per sintonia e talento. E sembrerebbe anche che i due siano molto più, che semplici partner di ballo: la loro frequentazione sta continuando anche al di fuori dello show. Arisa è stata poi sul palco dell'Ariston: ha duettato con Aka7even nella serata delle cover del Festival di Sanremo. Nel frattempo è uscito il suo nuovo album Ero romantica e ha realizzato anche i video di alcuni dei singoli. Ma tra una cosa e l'altra l'artista trova sempre il tempo di prendersi cura di sé e soprattutto di cambiare look.

Il nuovo look di Arisa

Arisa ha abbracciato l'arte del cambiamento e della trasformazione e si sente molto in sintonia con la propria immagine, in tutte le diverse sfaccettature che di volta in volta sente maggiormente sue. Non è solita rimanere ferma e statica: sperimenta molto con i capelli, a seconda del momento. L'ultimo drastico cambio look era stato in vista di Sanremo: a pochi giorni dall'esibizione sul palco dell'Ariston aveva tinto la chioma di rosa, dicendo così addio al biondo. Le sfumature pink avevano riscosso molto successo, ma hanno avuto vita breve, così come le extension applicate (a cui fa spesso ricorso).

Instagram @arisamusic

La cantante si è nuovamente recata nel suo salone di fiducia, dall'hair stylist che cura tutti i suoi look. Stavolta ha lavorato su due fronti: colore e taglio. Ha optato per una chioma decisamente sbarazzina, che le alleggerisce i lineamenti: è un taglio cortissimo, anche se in passato ha osato ancora di più. C'è stato un periodo, infatti, in cui ha rasato del tutto i capelli tingendoli anche di colori accesi, compresi l'arancione e poco dopo l'effetto arcobaleno, ma anche il blu cobalto. La nuova tonalità è il castano scuro, anche questo non del tutto inedito sulla sua testa, anche perché è il suo colore naturale a cui è spesso tornata, tra una trasformazione e l'altra. E in effetti è difficile trovare una nuance che non abbia già sperimentato!

Leggi anche Ilary Blasi cambia look: il suo nuovo colore di capelli è il soft blonde

Instagram @arisamusic

Perché Arisa ha tagliato i capelli

Oltre alla voglia di vedersi sempre nuova e diversa, di base c'è anche un motivo pratico che la porta a fare questo: la cantante ha rivelato di soffrire di tricotillomania, un disturbo ossessivo compulsivo che la porta a strappare i capelli con le proprie mani. Da qui l'esigenza di accorciarli o addirittura rasarli periodicamente, per mantenerli più sani possibile. Si tratta di un'abitudine che trova riscontro anche in un modo di dire insegnatole da suo padre: cambiare significa tenere lontana la morte! Lo ha raccontato lei stessa poco tempo fa: "Lui dice che se cambi sempre la morte non ti trova".