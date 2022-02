Arisa a Sanremo con una rosa tra le mani: perché ha portato il fiore sul palco Arisa ha duettato con Aka7even durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2022, i due si sono esibiti sulle note di “Cambiare” di Alex Baroni. In quanti hanno notato che la cantante aveva una rosa tra le mani mentre cantava? Ecco perché ha portato un fiore sul palco dell’Ariston.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2022 è stata tra le più seguite degli ultimi giorni: i Big sono tornati tutti sul palco dell'Ariston e si sono esibiti in esclusive cover di canzoni iconiche degli anni '60, '70, '80 e '90. Molti di loro hanno chiamato amici e colleghi per degli inediti duetti, da Achille Lauro con Loredana Berté a Emma Marrone con Francesca Michielin, che hanno realizzato insieme una versione orchestrale di Baby One More Time di Britney Spears. Tra le performance più apprezzate, anche quella di Aka7even in coppia con Arisa: i due hanno reso omaggio ad Alex Baroni a 20 anni dalla sua scomparsa, riproducendo la sua Cambiare. In quanti hanno notato che Arisa aveva un fiore tra le mani durante l'esibizione?

La rosa rossa di Arisa

Per l'esclusivo duetto sanremese Arisa e Aka7even si sono vestiti in coordinato, sul palco sono apparsi infatti entrambi in total white. Se l'ex cantante di Amici ha puntato tutto su un completo personalizzato con dei ricami ispirati al testo di Cambiare, Arisa ha preferito un outfit da diva con piume e scarpe gioiello argentate. A completare il look, un dettaglio "floreale": la cantante ha infatti sfoggiato una rosa rossa tra le mani, rendendo così omaggio all'atmosfera sanremese, dove i fiori sono un vero e proprio must. Il motivo per cui lo ha portato? È tutt'altro che casuale.

Aka7even partecipa al Fantasanremo

Gli spettatori che hanno seguito la performance di Aka7even e Arisa fin dall'inizio avranno notato che a portare il fiore sul palco non è stata quest'ultima ma l'ex cantante di Amici, che lo ha tenuto tra le mani fin dalla sfilata sulla scalinata. Una volta arrivato sul palco, lo ha prima poggiato sul pianoforte e poi lo ha donato con gentilezza alla collega e amica. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta solo di una forma di "riverenza", Aka7even partecipa al Fantasanremo, le cui regole prevedono un +10 punti per gli artisti che vestono fiorati o che portano un fiore sul palco. Non sorprende, dunque, che anche il giorno prima il cantante avesse regalato la stessa rosa rossa ad Amadeus. Riuscirà ad arrivare sul podio del gioco social?

