Arisa “fresca come una rosa” grazie al Thermage: in cosa consiste il trattamento Cosa sono quegli strani disegni sul viso di Arisa? La cantante si è sottoposta al Thermage, per combattere i primi segni di invecchiamento cutaneo sul viso.

A cura di Giusy Dente

Instagram @arisamusic

Arisa ama prendersi del tempo per sé da dedicare alla cura della persona. Tra l'altro, in passato ha lavorato come estetista, dunque conosce bene le tecniche, i trattamenti e le tecnologie più all'avanguardia del settore, per coccolarsi e migliorarsi. In passato non ha nascosto di aver anche fatto ricorso alla chirurgia, anche se di questo si è parzialmente pentita. La cantante ha ritoccato le labbra, perché desiderava averle più carnose. Ma dopo un po' ha avuto difficoltà a riconoscersi in quell'immagine e per questo ha deciso di sciogliere le infiltrazioni di acido ialuronico per riappropriarsi della sua persona in modo più autentico. Oggi vive bene il rapporto col proprio corpo, ha imparato ad accettarsi, sempre prendendosi cura di sé in modo sano e amorevole, unicamente per se stessa e non per piacere agli altri a tutti i costi.

Come si prende cura della pelle Arisa

"Il thermage a 40 anni ti salva la vita: per essere sempre fresca come una rosa" ha scritto Arisa su Instagram mostrandosi con degli strani disegni del viso. Hanno a che fare col trattamento a cui si è sottoposta, che si chiama appunto thermage e che serve a contrastare i primi segni di invecchiamento cutaneo che si fanno avanti superati i 35 anni, come le rughe d'espressione o la pelle rilassata in alcuni punti. Il thermage grazie all'emissione di energia va a distendere i tessuti, regalando tono ed elasticità e stimolando la produzione di collagene, acido ialuronico ed elastina. Tutto questo avviene in modo non invasivo, grazie a una macchina che converte la luce in calore, la quale raggiunge solo il derma e il tessuto sottocutaneo, senza danneggiare, ustionare o aggredire gli strati più superficiali della cute.

Il trattamento ha un effetto quasi immediato, difatti una sola seduta è già sufficiente ad avere dei risultati visibili, in termini di miglioramento dell'aspetto della pelle e di riduzione di imperfezioni. La pelle appare più tonica, compatta e luminosa, ma non è un lifting chirurgico: per questo motivo non si può dire che sia definitiva come procedura. Avendo azione prevalentemente rassodante, oltre a viso e collo si può praticare anche su altre zone del corpo che hanno le stesse problematiche, come le braccia o l'addome.