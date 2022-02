Aka7even a Sanremo con Arisa: il significato delle scritte sul completo bianco La quarta serata del Festival di Sanremo 2022 è stata dedicata alle cover e per l’occasione Aka7even si è esibito con Arisa sulle note di “Cambiare” di Alex Baroni. Sul palco ha sfoggiato un completo total white personalizzato: avete notato cosa c’era scritto su giacca e pantaloni?

A cura di Valeria Paglionico

La 72esima edizione del Festival di Sanremo volge al termine ma, prima dell'ultima serata in cui verrà annunciato il grande vincitore, Amadeus, accompagnato dalla giovane co-conduttrice Maria Chiara Giannetta, ha deciso di dedicare la semifinale alle cover e ai duetti. Tutti i Big sono tornati a esibirsi sul palco dell'Ariston, questa volta non con i loro inediti ma con delle personalissime versioni di brani iconici degli anni '60, '70, '80 e '90. Tra le performance più apprezzate c'è stata quella di Aka7even, che al suo fianco ha voluto Arisa, una delle sue ex professoresse di canto ad Amici di Maria De Filippi. I due hanno interpretato Cambiare di Alex Baroni, ricordando così il leggendario cantante a 20 anni dalla sua scomparsa.

Arisa e Aka7even vestono coordinati

Arisa è ormai una veterana del Festival di Sanremo, tanto che in questa edizione ha calcato il palcoscenico dell'Ariston per ben due volte, la prima con un lungo abito a sirena total black, la seconda con le piume e le scarpe scintillanti. Per il duetto con lei Aka7even ha dato il meglio di lui in fatto di stile: ha puntato su un look coordinato a quello della cantante e rigorosamente monocromatico, scelta che inconsapevolmente gli ha permesso di guadagnare punti al Fantasanremo. Il dettaglio a cui molti spettatori hanno fatto caso è che il completo total white dell'ex di Amici era ricoperto di scritte: qual è il loro significato?

Aka7even in Stella McCartney

Cosa c'è scritto sul completo di Aka7even a Sanremo

Questa è la prima volta al Festival di Sanremo di Aka7even, alias Luca Marzano, e per apparire elegante e sofisticato sul palco dell'Ariston si è affidato a Stella McCartney, Maison che ha firmato i suoi look fin dal green carpet inaugurale. Nella serata dei duetti ha indossato un completo giacca, camicia e pantalone bespoke off-white, tutto in lana tracciabile e sostenibile.

Aka7even col completo personalizzato

Si tratta di un look ispirato alla collezione We Are The Weather, ovvero quella per la Primavera/Estate 2020, anche se è stato personalizzato per l'esibizione sanremese. Sulla giacca e sui pantaloni sono state ricamate con del filo nero alcune frasi di Cambiare come "E quanti amori avrai" o "Devo ricominciare a inventare me". Così facendo, il cantante ha reso omaggio ad Alex Baroni, che a 20 anni dalla scomparsa continua a essere tra gli artisti più amati della musica italiana.