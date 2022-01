Arisa cambia look, adesso ha i capelli lunghi: “È per non farmi trovare dalla morte” Arisa è una vera trasformista, in fatto di hair style. Il caschetto delle ultime settimane ha lasciato il posto a un’acconciatura più lunga, con frangia. Il cambiamento ha a che fare con un modo di dire caro a suo padre.

A cura di Giusy Dente

in foto: Arisa coi capelli lunghi, Instagram Stories @arisamusic

Proprio quando ci eravamo abituati a vederla coi capelli corti, ecco che Arisa ha nuovamente stravolto il suo look. La cantante è una vera e propria trasformista, soprattutto quando si tratta di acconciature. Nel corso degli anni ha sfoggiato ogni tipo di hair style, dalla frangia ai capelli rasati, dalla chioma lunga al caschetto, optando spesso anche per delle extension. E ha sperimentato molto anche in fatto di colori, passando per tonalità eccentriche come il fucsia e persino il multicolor. Durante le ultime esibizioni a Ballando con le Stelle aveva sfoggiato il caschetto biondo con maxi frangia. La cantante è uscita dal talent vincitrice, in coppia con Vito Coppola. Si sta preparando per nuove esperienze e nuovi progetti e dunque ha ben pensato di cambiare ancora.

in foto: Arisa prima del cambio look, Instagram @arisamusic

Arisa non ha paura di cambiare

Arisa sui social è molto seguita: i fan oltre ad apprezzarla come cantante ora la stimano anche come ballerina, vista la brillante esperienza a Ballando con le Stelle. Ma oltre al talento, probabilmente ciò che amano di più di lei è il suo essere coraggiosa e aperta al cambiamento, capace di mettersi in gioco sempre, senza paura del giudizio altrui. Non è sempre stato così, ma oggi la 39enne è una donna nuova, molto più consapevole di sé e soprattutto libera. Ha imparato ad amarsi e accettarsi per ciò che è, ha deciso di mettere la propria felicità davanti a tutto e tutti, senza farsi condizionare da stereotipi di perfezione e aspettative tossiche.

in foto: Arisa col nuovo hair style, Instagram Stories @arisamusic

Perché Arisa cambia look

Arisa nelle Instagram Stories ha fatto vedere il suo cambio look: il caschetto di queste ultime settimane ha fatto posto a una chioma ugualmente bionda e con frangia, ma più lunga. Potrebbe essere merito di extension, più volte sperimentate dalla cantante, che è solita rivolgersi sempre allo stesso team di professionisti. In un secondo momento ha anche spiegato le motivazioni dietro i suoi frequenti cambiamenti e l'alternanza di capelli corti e poi lunghi. "Come vedete ho aggiunto la coda" ha detto, toccandosi la chioma raccolta dietro la nuca. Sembra che tutto questo abbia a che fare con un modo di dire caro al padre della cantante: "È per non fami trovare dalla morte" ha infatti spiegato. E ha aggiunto: "È una teoria molto strana che mi ha insegnato lui: dice che se tu cambi sempre la morte non ti trova. Non ho l'età per farmi trovare dalla morte, ma col Covid che ci sta in giro non si sa mai".