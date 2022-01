Arisa contro la perfezione a tutti i costi: “Il corpo è solo uno strumento” Meglio un corpo perfetto o perfettamente funzionante? Lo ha chiesto Arisa ai follower, allegando una foto in intimo, per rispondere agli haters che l’hanno criticata per l’aspetto fisico.

A cura di Giusy Dente

Instagram @arisamusic

Arisa ha chiuso il 2021 alla grande: prima l'uscita del nuovo album Ero romantica, poi la vittoria a Ballando con le Stelle. In coppia col professionista Vito Coppola, la cantante ha dimostrato di avere doti anche nella danza, che le ha permesso di riscoprire ancora di più la sua femminilità e di migliorare ulteriormente il rapporto col proprio corpo. Questa avventura televisiva potrebbe anche averle regalato un nuovo amore, vista la palese attrazione e la mai nascosta intesa proprio con Coppola. Cosa avrà in mente Arisa per il 2022? Da una come lei ci si può aspettare davvero di tutto: è una donna pronta a mettersi in gioco, sempre propositiva nei confronti delle nuove sfide, capace di cimentarsi in qualunque avventura. Ma non è sempre stato così: la sua nuova vita è cominciata quando ha deciso di smetterla di farsi la guerra, quando si è liberata del giudizio altrui e dell'ossessione per la perfezione, preferendo dare la precedenza alla propria felicità. E il modo è solo uno: volersi bene.

Arisa risponde agli haters

Per scatenare gli haters di Arisa è bastato poco: è stato sufficiente che la cantante si mostrasse in versione acqua e sapone, davanti allo specchio, mentre si preparava per un casting. Qualcuno ha fatto commenti sgradevoli sul suo aspetto fisico e la cantante ha voluto rispondere a tono. Un tempo i giudizi altrui la ferivano, ma da un po' di tempo a questa parte le cose sono cambiate e lei è una donna nuova. Il rapporto con se stessa è molto mutato e di conseguenza anche il suo approccio alla vita, perché ha deciso di liberarsi di certe ossessioni, certi stereotipi che non facevano altro che farla soffrire, rendendola sempre più schiava di confronti e insicurezze. Ha imparato ad amarsi, ad accettarsi, ad abbracciare con serenità tanto la parte di sé più fragile quanto quella più sensuale e femminile. Per questo non ha paura di mostrare sia l'una che l'altra.

Instagram @arisamusic

Celebrare il proprio corpo è il suo modo per celebrare la bellezza lontana da canoni imposti, quelli in cui i ‘difetti' sono qualcosa da nascondere a tutti i costi, qualcosa di cui vergognarsi. Invece che si tratti del naso o del seno, della cellulite o delle smagliature, tutto ciò su cui la gente ha da ridire non la tocca più. Lo ha ribadito nelle Stories, proprio in risposta a chi le ha fatto notare di avere un brutto profilo. "Il corpo è solo uno strumento per servire l'universo" ha scritto e ha fatto capire, allegando una foto in intimo, di preferire un corpo funzionante a un corpo perfetto.