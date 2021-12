Arisa dopo la vittoria a Ballando con le stelle: “Con Vito Coppola c’è grande attrazione” All’indomani della vittoria a Ballando, Arisa si racconta al Corriere della sera. Grazie alla sintonia con Vito Coppola la cantante ha scoperto un nuovo rapporto con il suo corpo.

A cura di Giulia Turco

La vittoria a Ballando con le stelle Arisa la deve in gran parte a Vito Coppola, partner sulla pista e compagno di viaggio in un'avventura che le ha permesso di scoprire e affrontare lati finora inesplorati o nascosti. Dalle ferite d'amore risanate in parte anche ballando, alla capacità di mettersi a nudo usando per la prima volta come strumento il suo corpo, lo stesso che a lungo ha tenuto nascosto. Il ballerino, in puntata, le ha dedicato un'intensa lettera di stima e affetto, nella quale ha espresso tutta la sua gratitudine.

La sicurezza ritrovata in se stessa

In un'intervista rilasciata al Corriere della sera all'indomani della vittoria, Arisa racconta la sua esperienza a Ballando: "Nel ballo ero abbastanza indietro, sono da sempre molto scoordinata", ammette. I progressi però si sono visti eccome. "Merito dell'attività fisica", spiega. Anche, sicuramente, della fiducia in se stessa che ha ritrovato: "Mi sono sviluppata a nove anni e da allora sembrava che tutti fossero autorizzati a fare commenti sul mio seno o a darmi fastidio, così ho iniziato a coprirmi", racconta. "Ne ha risentito anche il mio corpo: avevo una postura ingobbita in avanti. In queste settimane ho capito quanto sia stupido avere vergogna di certe cose".

La complicità con Vito Coppola

"Molte persone si sono identificate: la perfezione non è di questo mondo". Sarebbe questo il segreto di Arisa che l'ha portata alla vittoria. Oltre, naturalmente, alla complicità con il ballerino Vito Coppola che ha reso tutto più semplice. "C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione", ammette Arisa al Corriere, pur restando piuttosto lontana dall'idea di un presunto flirt con il ballerino. "Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo".