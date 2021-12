La lettera di Vito Coppola ad Arisa: “Resterò tra le tue mani, anche se mi stropiccerai” Nel corso della finale di Ballando con le stelle 2021, il ballerino Vito Coppola ha scritto un’intensa lettera ad Arisa. Ecco cosa ha risposto la cantante.

In occasione della finale di Ballando con le stelle 2021, il ballerino Vito Coppola ha scritto una intensa lettera per Arisa. La cantante, in un video trasmesso poco prima dell'esibizione, aveva parlato della sua difficoltà a voltare pagina dopo una relazione finita:

"Sono sempre stata molto distante. Non mi piace essere abbracciata con malizia. Il problema è essere desiderata da una persona da cui non vuoi essere desiderata. Io, in genere, scelgo sempre una persona sola. Prima che ce ne sia un'altra, ce ne passa".

Vito Coppola scrive una lettera ad Arisa

Vito Coppola ha preso carta e penna e ha indirizzato una lettera ad Arisa. Il ballerino le ha assicurato che ci sarà sempre per lei e si sente di doverla ringraziare, per essersi fidata di lui e avergli permesso di entrare nel suo mondo:

"Vorrei dirti una semplice parola. Grazie. Grazie per avermi dato la possibilità di entrare nel tuo mondo. Sei tra le persone più belle che io abbia mai conosciuto. Sei rara, così unicamente te. Sei un uragano da cui ci si lascia travolgere. Ti guardo negli occhi e ti vedo. Con queste parole vorrei solo dirti che da oggi c'è una persona in più nella tua vita, che non ha intenzione di uscirne. E non mi importa se mi stropiccerai tra le tue mani, perché è proprio lì che rimarrò. Sempre e comunque".

La risposta di Arisa

Arisa ha ammesso di provare grande affetto per Vito Coppola, ma non si è sbilanciata circa il loro futuro. Le sue parole sono state: "Vito per me rappresenta la luce, il calore, energia. A volte ho paura di guardarlo troppo negli occhi perché è proprio l'isola dove starei. Nei suoi occhi mi ritrovo molto, questa cosa mi spaventa. Mi dico: "Dove vai?". Lui mi ha liberato, mi ha dato coraggio, forza, motivazione. Se non ci fosse stato lui, non so se avrei trovato la forza di andare avanti. Il mio sentimento è sempre stato quello di non deluderlo. Io volevo essere la sua compagna di giochi. Ho cercato di essere alla sua altezza nel ballo, per me è stato cominciare da zero, da una pagina bianca. Mi mancherà tutto. È stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita".