Che trionfo per Milly Carlucci: Ballando con le stelle oltre i 4 milioni, doppiato Baglioni Con oltre 4 milioni di spettatori e soprattutto il 28% di share Ballando con le stelle si conferma un programma attrattivo. La finale ha doppiato il programma di Baglioni su Mediaset.

A cura di Redazione Spettacolo

Ballando con le stelle chiude col botto questa edizione, a dimostrazione che il format condotto da Milly Carlucci è riuscito ancora una volta a conquistare il pubblico, senza perdere alcun colpo, anzi. La finale dell'edizione 2021 è la più vista – in termini di share – dal 2013, superando i 4 milioni e doppiando il diretto concorrente, ovvero la nuova puntata di "Uà", il programma di Canale 5 condotto da Claudio Baglioni. Un'edizione scoppiettante questa di ballando che ha visto affermarsi in finale Arisa con il ballerino Vito Coppola e che ha visto emergere personaggi come Sabrina Salerno, Valeria Fabrizio, il ritorno di Morgan tra genio e sregolatezza, ha visto l'addio di due ballerini storici del programma come Simone Di Pasquale, arrivato a giocarsi la vittoria in coppia con Bianca Gascoigne e Sara Di Vaira che ha fatto piangere anche la conduttrice.

Ballando vince la serata contro Uà

La finale di Ballando con le stelle ha raccolto un totale di 4.027.000 spettatori pari al 28% di share, trainato dall'apertura "Tutti in Pista" che aveva segnato 4.755.000 di spettatori e il 21.9% di share. Numeri che vanno oltre le più rosee aspettative e che doppiano anche il risultato ottenuto dall'ultima puntata del programma condotto da Claudio Baglioni Uà – Uomo di Varie Età" che ha chiuso con una media di 2.082.000 spettatori con uno share del 13.4%. Lo scorso anno il programma di Carlucci aveva chiuso con un pubblico maggiore ma uno share minore (4.944.000 spettatori pari al 23.7% di share) perdendo la sfida contro Tu sì que vales.

Gli ascolti del resto della programmazione

Il resto della programmazione ha visto 1.076.000 di spettatori (5%di share) su Rai2 per S.W.A.T. che sono scesi a 396.000 (e 2.2%) per Clarice. Su Italia1 "Daddy’s Home 2" ha raccolto una media di 1.094.000 di spettatori e il 5.4% di share, su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha intrattenuto 975.000 spettatori con il 5.3%, mentre su Rete4 "007 – Zona pericolo" ha totalizzato 580.000 spettatori (3.2%). Su La7 il finale di Versailles ha incollato davanti allo schermo 208.000 spettatori con l’1.4%, su Tv8 "Natale a Washington" ha segnato 355.000 spettatori (1.7%) e infine sul Nove la seconda parte di "Erba – Storia di un Massacro" ha registrato 303.000 spettatori (1.5%).