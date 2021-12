Morgan: “Sono io il vero vincitore di Ballando con le stelle 2021” Morgan si prende una rivincita e si dichiara vincitore morale di Ballando con le stelle: “La giuria? Meglio che diano spazio ad altri”.

È Morgan a essere il vincitore morale di Ballando con le stelle. L'ex Bluvertigo ha dimostrato tutto il suo talento realizzando delle vere e proprie opere d'arte, in coppia con Alessandra Tripoli, ed è riuscito a deviare la fama di attaccabrighe, sebbene le polemiche siano state tante, soprattutto con i giudici. A La Stampa, Morgan racconta: "Bellissima esperienza. C'è stato un importante riavvicinamento all’intrattenimento del servizio pubblico, alla rete ammiraglia. Vede, in X Factor di epoca Rai, io avevo un ruolo preciso, tra lo show e la divulgazione musicale. Con la stessa serietà di quella che mi portava a far conoscere David Bowie o Lou Reed, qui ho cercato di costruire dei momenti di arte. Il ballo è una disciplina che mi mancava, sono grato di quello che mi è stato messo a disposizione, qualcosa di magico".

"Sono grato a Milly Carlucci e Alessandra Tripoli"

Sulle voci di frizioni con la sua insegnante, Alessandra Tripoli, Morgan dichiara: "Ma no, si è creato un sodalizio umano e professionale perfetto. Non ero abituato ad essere allievo, una piacevole novità, in dieci settimane ho imparato dieci balli diversi, mentre la gestione del palco è campo mio". E su Milly Carlucci: "Sono grato a lei che mi ha dato la possiblità e la libertà di stupire il telespettatore". E su chi si aspettava solo "lo sbrocco", lui risponde: "Contro di me solo pregiudizi presto sfatati, diffamazioni di malelingue".

"Sono pronto a un programma tutto mio"

Adesso, Morgan rilancia e si dichiara pronto per un programma tutto suo: Voglio mettere passione sfrenata per la musica, per la società, per le persone, gli incontri. Me la vorrei giocare sul campo, metterci anche la danza. Perché io ho vinto. Il concetto di vittoria è morale, è personale. È l'arte che vince sull'oblio e sulla misantropia. Ad essere atrofizzato è il sistema che ha impedito a Rossi Albertini di parlare di scienza. Un momento di valore".

Sulla giuria: "Si prendano una pausa"

La bordata finale nei confronti della giuria: "È gente bravissima che ha dato il massimo in sedici anni a Ballando. Ora sarebbe giusto dare spazio ad altri, magari prendendosi un anno sabbatico".