La risposta di Selvaggia Lucarelli a Morgan dopo l’attacco a Ballando con le stelle Dopo l’attacco veemente di Morgan a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha risposto direttamente sui social.

"Avevo ragione" ha scritto Selvaggia Lucarelli dopo lo sfogo di Morgan in diretta a Ballando con le stelle. Dopo l'attacco del cantante alla giudice e a Guillermo Mariotto che con i loro voti hanno fatto pendere la bilancia della giuria dalla parte di Arisa, Lucarelli ha risposto direttamente sui social al cantante. Arrivati alla sfida a eliminazione tra Morgan e Alessandra Tripoli e Arisa e Vito Coppola, la decisione sull'eventuale eliminazione era nelle mani della giuria, per il cinquanta percento e in quella del televoto per l'altra metà. Il risultato ormai è noto, vista la vittoria finale di Arisa a Ballando con le stelle, ma durante la diretta si è consumata l'ultima polemica tra Morgan, appunto, è i due giudici.

Morgan sconfitto da giuria e televoto

Al momento del voto, infatti, la giuria ha votato nel solito ordine, con Ivan Zazzaroni che ha dato il suo voto a Morgan, Alessandro Canino ad Arisa, Carolyn Smith a Morgan e Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che hanno alzato la paletta per la cantante decretando il proprio 50%. Dopo lo stop al televoto e il solito giro di commenti è partito il conteggio che teneva conto delle due votazioni, e il risultato è stato chiaro, con la vittoria della coppia formata da Arisa e Vito Coppola con la percentuale del 58% contro il 42% della coppia formata da Morgan e Alessandra Tripoli, spingendo la cantante verso la vittoria finale e ribadendo che neanche il pubblico da casa ha votato in maniera schiacciante per il cantante.

La risposta di Lucarelli a Morgan

A quel punto Morgan, che l'aveva anticipato prima della votazione finale di voler dire una cosa ai giudici, li ha attaccati in maniera veemente, ribadendo quanto già espresso nelle puntate precedenti, quando aveva attaccato frontalmente e in maniera violenta Selvaggia Lucarelli, accusandola di non avere le competenze per votare e per stare tra i giudici. Accusa a cui Lucarelli aveva risposto prima in diretta e poi col silenzio delle puntate successive. Questa volta la risposta oltre ad arrivare con un "ciao" fatto con la mano nei confronti del cantante e con un tweet molto esplicito, che ribadiva la bontà della scelta di sottrarsi come elemento dello scontro: "Sono felice di essermi sottratta a questo gioco molte puntate fa. E avevo ragione. #ballandoconlestelle" ha scritto, infatti, la giornalista sui social.