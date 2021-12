Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto fanno fuori Morgan, lui: “Dovrebbero licenziarvi” Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto condannano il cantante e Alessandra Tripoli all’uscita di scena. E Morgan si sfoga: “Spero che l’anno prossimo non ci siate più”.

Uno show totale quello di Morgan e Alessandra Tripoli sulle note di "Upton Funk". Delle vere e proprie opere d'arte, però bloccate e strozzate dall'antipatia, dal personalismo, in certi casi anche dall'odio, da una palesata ostilità che Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli hanno costantemente dimostrato nei confronti di Morgan. "Ho fatto tanti esami nella vita, al conservatorio e all'università, e due giudici come voi sarebbero stati immediatamente licenziati", grida Marco Castoldi. Selvaggia Lucarelli, da par suo, ritrova la parola dopo una serie di puntate in silenzio in presenza di Morgan. Ritrova soprattutto i gesti: "Ciao" con la manina. Le questioni personali, forse, dovevano stare fuori da uno show così bello come quest'anno.

Lo sfogo di Morgan

Morgan e Alessandra Tripoli perdono la sfida con Arisa e Vito Coppola, una sfida forse sorteggiata "a puntino" per eliminare una coppia più forte rispetto all'altra semifinale molto più debole, Sabrina Salerno vs Federico Fashion Style. Restando alla sfida, lo show che hanno messo in piedi Morgan e Alessandra Tripoli è stato totale, apprezzato da tutti, ma non da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto (per ovvie ragioni). Ecco perché, una volta che il verdetto ha sorriso ad Arisa, Morgan dopo essersi complimentato con l'amica e artista per il percorso svolto, ha deciso di parlare dritto alla giuria:

Parlo perché voi non avete assolutamente la capacità di giudicare. Spero che l'anno prossimo non siete più a rubare gli stipendi al posto di gente che capisce, perché non ci capite nulla. Io adoro dire queste cose, non vedevo l'ora di ammutolire la Lucarelli. Tutta Italia la pensa come me.

Selvaggia Lucarelli fa ciao con la manina

Uno dei momenti che forse sono stati meno graditi, alla stessa Milly Carlucci, è stato lo sfottò di Selvaggia Lucarelli che con tanto di ciao con la manina ha accompagnato all'uscita Morgan. Proprio Milly Carlucci, infatti, ha cercato di calmare i toni, evitando di dare la parola proprio a Selvaggia, che però si lamenta: "Perché non dovrei parlare?".

L'intervento di Laura Chimenti

Anche Laura Chimenti, ospite della finale, avrebbe preferito la vittoria di Morgan e di Alessandra Tripoli: "È stato uno spettacolo, aveva un altro ritmo. Io avrei scelto Morgan". Avrebbero tutti scelto Morgan. Meno Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.