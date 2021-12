Arisa e Vito Coppola sono i vincitori di Ballando con le stelle 2021: la classifica finale completa Arisa e Vito Coppola sono i vincitori di Ballando con le stelle 2021. Al secondo posto Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Terzo posto per Morgan. Ecco la classifica completa.

Arisa e Vito Coppola sono i vincitori di Ballando con le stelle 2021. Si sono aggiudicati la vittoria, battendo con la percentuale del 52% la coppia composta da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. La cantante ha commentato incredula:

"È vero? Non me l'aspettavo né io, né la mia famiglia. Grazie infinite per avermi fatto arrivare fino a questo punto. Grazie a Vito che mi ha trascinato fino a qui anche con metodi poco ortodossi. Grazie a tutti gli amici nuovi, ai giudici, alle maestranze della Rai, alla Rai e a te Milly".

Si è conclusa così, questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli, con la giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Alberto Matano è intervenuto in collegamento perché in quarantena. Ospiti del gran finale, sono stati Red Canzian e Alberto Angela. Ballerino per una notte Paolo Belli.

Arisa e Vito Coppola vincono Ballando con le stelle 2021, le sfide della finale

La prima prova ha permesso a tre coppie di finalisti di aggiudicarsi un tesoretto di 10 punti e di partire avvantaggiati. I concorrenti si sono scontrati tra loro. Sabrina Salerno ha vinto contro Bianca Gascoigne e ha guadagnato i 10 punti. La seconda sfida è stata tra Valeria Fabrizi e Arisa. Ha vinto la cantante. Poi Federico Lauri ha sfidato Morgan, che ha vinto. Dunque Sabrina Salerno, Arisa e Morgan sono partiti con 10 punti di vantaggio. Poi hanno preso il via le esibizioni. Ecco i punti ottenuti dalle coppie:

Valeria Fabrizi – Giordano Filippo: 33 punti;

Federico Lauri – Anastasia Kuzmina: 36 punti;

Sabrina Salerno – Samuel Peron: 50 punti + 10 punti = 60 punti;

Morgan – Alessandra Tripoli: 46 punti + 10 punti = 56 punti;

Arisa – Vito Coppola: 47 punti + 10 punti = 57 punti;

Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale: 49 punti.

Alberto Matano ha assegnato il tesoretto ad Arisa e Vito Coppola. Rossella Erra ha deciso di dividere i 20 punti in palio con Morgan. Così, alla luce dei tesoretti precedenti e delle esibizioni, la classifica della puntata è stata la seguente.

Arisa e Vito Coppola con 67 punti; Morgan e Alessandra Tripoli con 66 punti; Sabrina Salerno e Samuel Peron con 60 punti; Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale con 49 punti; Federico Lauri e Anastasia Kuzmina con 36 punti; Valeria Fabrizi e Giordano Filippo con 33 punti.

La classifica finale di Ballando con le stelle 2021

Alla classifica della puntata sono stati poi aggiunti i punti raccolti sui social. Milly Carlucci, senza svelare la nuova classifica, ha letto i nomi delle quattro coppie ancora in gara: Arisa e Vito Coppola, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Morgan e Alessandra Tripoli, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Dunque, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina e Valeria Fabrizi e Giordano Filippo sono stati considerati quinti a pari merito e hanno ricevuto una medaglia.

La manche finale ha avuto inizio con le due sfide, per stabilire i terzi classificati a pari merito. Ad aprire le danze, Morgan contro Arisa. La giuria e i social hanno premiato Arisa e Vito Coppola con il 58% delle preferenze. Morgan e Alessandra Tripoli con il 42%, si sono classificati al terzo posto. La seconda sfida è stata tra Sabrina Salerno e Bianca Gascoigne. A spuntarla è stata Bianca Gascoigne con il 56% dei voti. Sabrina Salerno terza con il 44% delle preferenze. La sfida finale ha visto scontrarsi Arisa e Bianca Gascoigne. Il verdetto ha visto trionfare Arisa con il 52% dei voti.

Ecco la classifica finale:

1 – Arisa e Vito Coppola;

2 – Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale;

3 – Sabrina Salerno e Samuel Peron;

3 – Morgan e Alessandra Tripoli;

5 – Federico Lauri (Fashion Style) e Anastasia Kuzmina;

5 – Valeria Fabrizi e Giordano Filippo.

Tutti i premiati di Ballando con le stelle 2021

Grazie a Fabio Galante è stato istituito il Premio Galante

Non solo la coppa dei primi classificati, ecco gli altri premi che sono stati assegnati. Il Premio Paolo Rossi per l'esibizione più emozionante è stato assegnato a Valeria Fabrizi e Filippo Giordano. Le motivazioni di Rossella Erra: "Ci ha fatto capire che la vita è una gioia e il tempo che passa è solo tempo". Poi, un premio che è stato assegnato da tutto il gruppo di lavoro a "un personaggio che ha espresso la sua partecipazione con il sorriso e con simpatia, creando un'atmosfera da spogliatoio". Ad aggiudicarselo sono stati Fabio Galante e Giada Lini. Si chiamerà Premio Galante, perché è stato lui a ispirarlo. Selvaggia Lucarelli ha assegnato il Premio Aiello, per il maggior numero di spareggi. Lo hanno vinto Alvise Rigo e Tove Villfor. Carolyn Smith ha assegnato il premio della giuria per l'esibizione più intensa a Sabrina Salerno e Samuel Peron per la loro rumba.

Le coppie finaliste di Ballando con le stelle 2021

Sono sei le coppie che hanno avuto la possibilità di esibirsi durante l'ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci. Ecco chi sono stati i finalisti di Ballando con le stelle 2021: