Ballando con le stelle, Alberto Matano in quarantena: “Contatto indiretto con positivo al Covid” La finale di Ballando con le stelle 2021 inizia in salita. Sia il regista Luca Alcini, che l’opinionista e custode del tesoretto Alberto Matano sono in quarantena. Il giornalista è intervenuto in collegamento.

A cura di Daniela Seclì

La finale di Ballando con le stelle 2021 ha avuto inizio in salita per Milly Carlucci. La conduttrice, che comunque si è dimostrata sempre impeccabile nel gestire i numerosi imprevisti del programma di Rai1, ha annunciato che per l'ultima puntata, si è vista costretta a fare a meno della presenza fisica del regista Luca Alcini e di Alberto Matano, che fa parte del trio di opinionisti. Entrambi, sono in quarantena.

L'annuncio di Milly Carlucci: Matano in quarantena

Milly Carlucci, per prima cosa ha invitato tutti gli spettatori a cominciare a sostenere con il voto la propria coppia preferita di finalisti. Quindi ha annunciato che il ballerino per una notte sarà Paolo Belli. Poi si è fatta seria:

"Questa è stata l'edizione della ripartenza ed ecco che nel momento in cui stiamo per tagliare il traguardo, il destino ci mette lo zampino. Questa sera abbiamo il nostro regista Luca Alcini in quarantena, che ci guarda da casa. Ma andiamo in onda con una squadra che non si ferma mai. A casa, per lo stesso motivo, c'è il nostro Alberto Matano".

Come sta Alberto Matano, il giornalista in collegamento a Ballando

Alberto Matano è intervenuto in collegamento e ha rassicurato circa le sue condizioni di salute. Ha fatto il tampone ed è risultato negativo, ma ha reputato opportuno stare a casa, perché ha avuto un contatto indiretto con una persona che è invece risultata positiva al Covid: