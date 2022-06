George e Amal Clooney con Cindy Crawford e marito: quanto costa la vacanza nel sud della Francia George e Amal Clooney, Cindy Crawford e Rande Gerber sono grandi amici e stanno trascorrendo una vacanza nel sud della Francia. Scopriamo quanto costa una notte nel loro hotel vista mare.

A cura di Clara Salzano

George Clooney, Amal Clooney, Cindy Crawford, Rande Gerber, in vacanza nel sud della Francia

Nel mondo dello spettacolo e specialmente nell'universo patinato di Hollywood è difficile sentir parlare di relazioni amorose e amicizie longeve. Esistono tuttavia sempre le eccezioni e ne è un esempio il quartetto di amici composto da George e Amal Clooney, Cindy Crawford e il marito Rande Gerber, che sono inseparabili e sono stati recentemente avvistati assieme in vacanza nel sud della Francia. Scopriamo quanto costa una notte nell'hotel scelto per le vacanze.

George Clooney e Rande Gerber sono amici da più di trent’anni e insieme hanno fondato Casamigos

George e Amal Clooney, Cindy Crawford e il marito Rande Gerber formano un gruppo molto affiatato. George Clooney e Rande Gerber sono amici da più di trent'anni e insieme hanno fondato anche l'azienda di tequila Casamigos. Le loro moglie si sono confessate anime gemelle e non è raro vederli trascorrere le proprie vacanze tutte e quattro insieme. Di recente il quartetto è stato infatti visto scendere dal jet privato di George Clooney nel sud della Francia. I quattro amici probabilmente stanno valutando di acquistare una proprietà in questa zona ma intanto si godono le vacanze presso il Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel.

Il Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel è uno degli hotel più iconici ed esclusivi della Costa Azzurra, in Francia. Lo storico albergo ha ospitato nomi del calibro di Elizabeth Taylor e Winston Churchill. Famoso per la sua posizione invidiabile sul Mar Mediterraneo, l'hotel ha segnato il jet set della costa francese del sud per più di un secolo. L'albergo che sorge su una scogliera con vista da Nizza a Monaco offre il meglio del lusso europeo, un ristorante premiato dalla guida Michelin e una piscina scenografica sulla Riviera.

La piscina del Grand–Hôtel du Cap–Ferrat

Non sappiamo che soluzione abbiano scelto George e Amal Clooney, Cindy Crawford e Rande Gerber per le proprie vacanze al Grand-Hôtel du Cap-Ferrat. L'albergo offre diverse tipologie di camere che vanno dalle normali camera di 27 metri quadrati fino alle suite con terrazza vista mare dai 70 ai 100 metri quadrati. Il prezzo per una notte nel mitico albergo può quindi variare dai 2.000 euro a notte fino anche agli 8.400 euro a notte per l'intera suite.