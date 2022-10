George Clooney ricorda la “disastrosa” proposta di matrimonio: Amal credeva che l’anello non fosse suo George Clooney ha raccontato alcuni dettagli inediti della proposta di matrimonio ad Amal. In quanti sanno che fu letteralmente disastrosa? Ecco cosa accadde.

A cura di Valeria Paglionico

George e Amal Clooney sono tra le coppie hollywoodiane più amate di tutti i tempi. Lui da sempre considerato lo "scapolo d'oro del cinema", lei avvocato di successo per i diritti umani: dopo essersi frequentati per un anno circa, nel 2014 si sono sposati durante una cerimonia spettacolare e romantica a Venezia. In quanti, però, conoscono tutti i dettagli della loro storia d'amore? A rivelarne alcuni davvero originali è stato l'attore, che intervistato al The Drew Barrymore Show ha ricordato i primi momenti condivisi con l'attuale moglie. Si è concentrato soprattutto sulla proposta di nozze, spiegando divertito che è stata un vero e proprio disastro nonostante l'avesse pianificata nei minimi dettagli.

La proposta di nozze di George Clooney

La proposta di matrimonio di George Clooney ad Amal? Non è stata propriamente un sogno trasformatosi in realtà. Il divo l'ha definita "disastrosa" nonostante avesse preparato tutto nei minimi dettagli. Aveva capito che sarebbe stata lei la donna della sua vita dopo pochi mesi di frequentazione fatti di vacanze sul Lago di Como e romantiche lettere scritte a mano, non a caso prima di Amal non avrebbe mai pensato di compiere il grande passo tanto velocemente. Per chiederle la mano organizzò una cena casalinga e, dopo aver gustato piatti deliziosi da lui stesso cucinati e aver bevuto champagne, ci fu la consegna dell'anello. L'unico piccolo inconveniente? Fu proprio quello il momento in cui tutto rischiò di precipitare.

Amal e George Clooney sul red carpet

George Clooney rimase inginocchiato per 20 minuti

Clooney ripose il prezioso in uno dei cassetti della cucina e chiese con gentilezza ad Amal di aprirlo per prendergli un accendino. Nel momento in cui quest'ultima vide il gioiello ci fu un "incidente": pensò che fosse lì per caso, lasciato dalla donna che aveva vissuto prima di loro nell'appartamento. A quel punto l'attore si inginocchiò facendo partire in sottofondo una canzone romantica ma ancora una volta le cose non andarono nel verso giusto. Il motivo? Aspettò almeno 20 minuti prima di ricevere un sì come risposta. "Ascolta, mi piacerebbe sposarti, ma anche io non sono giovane e ora sono in ginocchio… sento che potrei perdere un'anca", furono le parole ironiche di George in quella situazione. Alla fine, però, tutto si è risolto per il meglio e ancora oggi la coppia è innamoratissima e affiatata.