Cindy Crawford: “Sono cambiata da quando avevo 25 anni ma ora sono più sicura di me” Cindy Crawford ha conquistato una nuova copertina: W Magazine l’ha voluta sulla sua cover per celebrare i 50 anni della rivista. Oltre a posare in versione glamour, la top ha spiegato anche in che modo l’avanzare dell’età influisce sulla sua carriera.

A cura di Valeria Paglionico

Cindy Crawford è una delle modelle simbolo degli anni '90, insieme a colleghe del calibro di Naomi Campbell o Claudia Schiffer ha contribuito a dare vita al "mito" delle top model, ormai considerate vere e proprie dive internazionali. Oggi ha raggiunto i 56 anni ma non per questo ha perso la bellezza che l'ha sempre contraddistinta, dando prova del fatto che l'età è solo una questione anagrafica. Non sorprende, dunque, che la rivista W Magazine le abbia dedicato la copertina glamour e un'intervista esclusiva per celebrare i suoi 50 anni: ecco cosa ha dichiarato la star a proposito degli esordi nella moda.

I look di Cindy Crawford per W Magazine

Lo shooting fotografico realizzato da Cindy Crawford per W Magazine non poteva che essere all'insegna del glamour e delle grigge. In copertina la top ha seguito il trend della moda mannish apparendo elegantissima in primo piano con camicia bianca e cravatta annodata intorno al collo (tutto firmato Louis Vuitton). Nel secondo scatto, invece, ha lasciato spazio alla comodità ma senza rinunciare allo stile: ha infatti optato per un look total denim di Balenciaga con pantaloni over e felpa col cappuccio coordinata, portandosi la mano nei capelli con sensualità e sorridendo con un'espressione serena.

Cindy Crawford: "I modelli sono come gli atleti"

Dagli anni '90 a oggi il mondo della moda è cambiato moltissimo e Cindy Crawford se ne è resa conto, soprattutto dopo che la figlia Kaia Gerber ha cominciato a seguire le sue orme. Il dettaglio che ha facilitato le cose alle top di oggi? I social: ogni servizio fotografico può essere condiviso sul proprio profilo, così da farlo arrivare al pubblico anche se non si acquista la rivista. Nell'intervista Cindy ha poi fatto riferimento all'avanzare dell'età dicendo: "Essere un modello è come essere un atleta. È un'abilità e diventi più brava col tempo ma il tuo fisico cambia. Sono consapevole di non avere lo stesso aspetto di quando avevo 25 anni ma ora più esperienza e sicurezza davanti alla telecamera, due cose che non avevo allora". Insomma, sebbene i segni del tempo comincino a vedersi, lei se ne frega: la fiducia in se stessa e l'esperienza la rendono ancora più bella e affascinante.