Deva Cassel diventa maggiorenne: doppia torta di compleanno e festa in tailleur nero Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha compiuto 18 anni: ha festeggiato con le persone care, sfoggiando un completo nero oversize.

Nei loro 18 anni di matrimonio, Monica Bellucci e Vincent Cassel (che hanno annunciato il divorzio nel 2013) hanno avuto due figlie. La piccola di casa Léonie ha compiuto 12 anni il 21 maggio. La primogenita Deva invece ha festeggiato il 18esimo compleanno il 12 settembre circondata dall'affetto delle persone care. Non è mancata anche la dedica del papà, attraverso un video inedito.

Deva Cassel diventa maggiorenne

Deva Cassel è appena diventata maggiorenne. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel da tempo lavora nel mondo della moda e dello spettacolo, proseguendo le orme materne. È molto gelosa della sua vita privata e pur avendo moltissimi follower e fan che la seguono sui social, non condivide volentieri la quotidianità.

Si mostra poco e lo fa prevalentemente in vesti professionali, prediligendo farsi vedere sul set di una campagna pubblicitaria o in passerella o durante uno shooting fotografico. Proprio per questo motivo, anche il 18esimo compleanno ha preferito viverlo al di fuori dei social, senza eccessiva esposizione mediatica. Oltre che nell'aspetto fisico, somiglia a Monica Bellucci anche nel carattere riservato.

L'attrice ama celebrare i successi di sua figlia, di cui è molto orgogliosa, ma ne ha sempre protetto la privacy. La 57enne infatti non ha condiviso foto. Vincent Cassel invece ha voluto festeggiare i 18 anni di sua figlia con un video inedito in bianco e nero, in cui la neo maggiorenne canta una canzone accompagnando la propria voce col suono della chitarra.

Dalle poche foto circolate in rete della festa di compleanno di Deva Cassel, sembrerebbe che la birthday girl abbia scelto una barca come location. Look total black per lei, completo oversize composto da blazer e pantaloni, abbinati a un top nude. Capelli raccolti e gioielli d'oro per Deva Cassel, entrata ufficialmente nell'età adulta.