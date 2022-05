Deva Cassel, orgoglio di mamma Monica Bellucci: mostra in anteprima le nuove foto della modella Deva Cassel è la protagonista del numero di giugno di Vanity Fair France. Monica Bellucci, orgogliosa di sua figlia, ha mostrato la copertina in anteprima.

A cura di Giusy Dente

Monica Bellucci è la prima fan di sua figlia, Deva Cassel. La 17enne sta seguendo con successo le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo, focalizzandosi però non sulla recitazione come loro, bensì sul settore moda. Ormai hai già all'attivo diverse passerelle e copertine e il fronte lavorativo è l'unico che condivide sui social. Viceversa, è piuttosto restia a mettere in piazza la propria vita privata, difatti si sa pochissimo di lei. Rarissime sono le foto con gli amici, ma anche col fidanzato, il modello Luca Salandra che frequenta da più di un anno. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è diventata in breve tempo un punto di riferimento anche per importanti Maison: è stata scelta da Dolce & Gabbana come testimonial, rendendo particolarmente fiera sua madre, musa della Maison italiana da sempre. E proprio l'attrice è sempre la prima a condividere gli scatti della giovane modella, proprio come ha fatto con gli ultimi realizzati per Vanity Fair Paris (in collaborazione con Cartier).

Deva Cassel torna in copertina

Appena due mesi fa Deva Cassel ha fatto da protagonista sulla copertina di Madame Figaro, dove si è lasciata immortalare in un’esplosione di luce, fiori e colori, proprio come una dea della natura. Prima ancora è stata la volta di Glamour, dove ha posato nuovamente in copertina, ma vestita di tulle. Il nuovo impegno invece è per Vanity Fair France. La moda è la sua passione da sempre, ma ha intenzione di capire realmente se vuole che sia anche il suo futuro. Ecco perché ha deciso di trasferirsi per un periodo lontano dalla Francia. Al magazine ha rivelato di volersi trasferire per un anno a New York: dopo la maturità volerà lì col fidanzato. Sarà un anno sabbatico, utile a decidere cosa fare davvero nella vita.

Le nuove foto di Deva Cassel

Nik Hartley ha fotografato Deva Cassel per la copertina di giugno della rivista con addosso un elegante abito nero di Dior e con gioielli Cartier. Ha tra le braccia un felino (e tra l'altro proprio la pantera è da sempre uno dei simboli più iconici della Maison). Al brand Monica Bellucci è da sempre molto legata: ne ama le creazioni e le sceglie per tutte le occasioni più importanti. Le sfoggiava, per esempio, quando alcune settimane fa ha ritirato un importante premio a Monte Carlo. Ma le ha indossate anche per gli scatti in versione Anita Ekberg, in un'inedita veste bionda con occhi azzurri.

Leggi anche Deva Cassel in bianco e con i ricci per Dolce&Gabbana: è splendida come mamma Monica Bellucci

Le foto per Vanity Fair France mettono in luce le diverse sfaccettature della modella, ritratta con outfit molto diversi tra loro, con makeup realizzato da Tiziana Raimondo, manicure di Audrey Cheri e acconciature dell'hair stylist Olivier de Vriendt. L'abito nero Dior della copertina lascia spazio a una tuta viola con ampia scollatura abbinata ad occhiali da sole, per poi passare a un vestito da sera glitterato color bronzo con maxi spacco e ancora un top di piume, un mini dress con ampie maniche a pipistrello e un altro decorato con cristalli, un intramontabile trench beige. Deva Cassel è senza dubbio l'astro nascente della moda: davanti a sé, se lo vorrà, avrà una splendida carriera di modella.