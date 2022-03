Deva Cassel, in copertina come una dea dei fiori: un’esplosione di bellezza e colori Deva Cassel (figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel) è la protagonista della copertina di Madame Figaro. Sembra una dea ritratta in un dipinto, in un’esplosione di luce, fiori e colori.

A cura di Giusy Dente

Photo by @estherhaasephotography per Madame Figaro

A differenza di molte coetanee, Deva Cassel non è una grande fan dei social network. Difficile trovare sui suoi account foto della vita quotidiana, che conduce prestando molta attenzione alla privacy. Difatti della figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel non si sa moltissimo a livello privato: mai un riferimento alle persone che frequenta, ai posti del cuore. È fidanzata con il modello italo-francese Luca Salandra, si sono ufficialmente presentati al mondo come coppia durante il Festival del Cinema di Venezia, ma sono rarissimi gli scatti che li vedono insieme. Le uniche foto che la 17enne ama condividere, sono quelle che riguardano il lavoro. Piccolissima ha intrapreso la carriera di modella e oggi è uno dei nomi di spicco del settore fashion.

Deva Cassel, diva in copertina

Di recente Deva Cassel ha fatto uno strappo alla regola condividendo una sua foto del tutto acqua e sapone su Instagram, scattata in un momento di quotidianità da "una persona speciale". Le foto di questo tipo sono rarissime, visto che la modella tiene molto alla sua privacy e pubblica sui social solo immagini di campagne pubblicitarie, shooting e copertine. Ormai nel settore fashion si è affermata con successo. La carriera è cominciata prestissimo: impossibile non notarne la bellezza mediterranea e la crescente somiglianza con Monica Bellucci.

Di recente era apparsa sulla cover di Glamour, vestita di tulle. Stavolta invece è la protagonista della cover di Figaro Madame, che sembra un dipinto preraffaellita. Anche la Bellucci, orgogliosa, ha condiviso le immagini del servizio fotografico realizzato da Esther Haase. Deva Cassel posa come una dea dei fiori sulla cover e tutte foto sono un'esplosione di colori. Arancione e verde sono i grandi protagonisti, anche degli outfit, tutti firmati Dior, il brand di cui è fashion ambassador. Ama molto il lavoro di Maria Grazia Chiuri , la direttrice creativa della Maison. Ne ha spesso indossato le creazioni ed era presente alla sfilata di settembre scorso, alla Paris Fashion Week.

in foto: Deva Cassel alla sfilata di Dior

Nell'intervista a Madame Figaro ha spiegato: "Quello che mi piace della moda è che parla di noi, della nostra vita, delle nostre domande. Mi attrae la possibilità di creare nuovi mondi attraverso l'abbigliamento e la sinergia che si instaura tra fotografi, modelle e designer, così forte da riuscire a dare un'anima alle creazioni".

Dietro i look c'è la stylist Barbara Baumel che ha scelto per lei come look principale una gonna di paillettes abbinata a top a fascia, l'abbinamento sfoggiato sulla cover. Gli altri outfit includono una giacca corta con maxi bottoni, un completo in maglia con crop top e gonna longuette, un abitino con fiocco sul décolleté, una mise sportiva da pugile con tanto di guantoni. E in tutte queste vesti, Deva Cassel è sempre bellissima.