Monica Bellucci con occhi blu e capelli biondi: l’attrice si trasforma in Anita Ekberg Monica Bellucci ha posato per la copertina di Madame Figaro con occhi azzurri e capelli biondi: si è trasformata in Anita Ekberg, che interpreta nel film “La ragazza nella fontana”.

A cura di Giusy Dente

Monica Bellucci in copertina per Madame Figaro Paris

Nonostante sia un'icona di bellezza mediterranea, Monica Bellucci ha una certa predilezione per le bionde, per una in particolare. Lo ha ammesso in un'intervista rilasciata a Madame Figaro, che in anteprima ha condiviso alcune immagini dell'attrice, a cui è stata dedicata anche la copertina.

Monica Bellucci diventa Anita Ekberg

Alcuni giorni fa Monica Bellucci ha ritirato un premio a Monte Carlo. È stata ospite d'onore della serata di gala intitolata a Maria Callas e ha ricevuto il premio di Migliore artista femminile, per lo spettacolo teatrale in cui interpreta proprio "la divina". Non è il solo ruolo di spicco che ha interpretato di recente: l'anno scorso si è messa nei panni di una famosissima donna del grande schermo, che col suo grande talento e la sua bellezza mozzafiato ha fatto la storia del cinema mondiale. In La ragazza nella fontana, di Antonio Panizzi si è infatti trasformata in Anita Ekberg.

Monica Bellucci da bruna a bionda

"Marcello, come here. Hurry up!" urla una bellissima donna bionda che, immersa nella fontana di Trevi, incita un uomo che la guarda ammaliato a raggiungerla. È una delle scene più famose del cinema di tutti i tempi: quella che vede protagonisti Marcello Mastroianni e Anita Ekberg ne La dolce vita di Federico Fellini. Quel ruolo ha fatto la fortuna dell'attrice, ma in un certo senso l'ha anche ingabbiata per sempre nei panni della donna bellissima e svampita, un ruolo che forse le stava un po' stretto e che non è mai riuscita a scrollarsi di dosso del tutto. Perché era quella l'immagine che il pubblico voleva da lei. In The girl in the fountain Antonio Panizzi affida a Monica Bellucci proprio il racconto della complessità dell'animo della Ekberg, diva da un lato e donna desiderosa di normalità dall'altro.

Per trasformare Monica Bellucci in Anita Ekberg, il parrucchiere delle star John Nollet ha creato una parrucca su misura che ha richiesto più di un mese per essere completata. "Il cinema è biondo. Una donna bionda attira l'attenzione solo da dietro" ha detto l'attrice a Madame Figaro, in un'intervista di prossima uscita. Le foto ci restituiscono una versione inedita di Monica Bellucci, con occhi azzurri e chioma d'oro. In uno degli scatti indossa un vestito di pizzo firmato Dolce&Gabbana abbinato a décolleté Louboutin, con gioielli in oro bianco e diamanti Cartier. Nella foto di copertina, invece, indossa un abito di velluto da vera diva con scollatura generosa di Yanina Couture, ancora con gioielli della stessa rinomata Maison. Irriconoscibile, ma sempre sublime.