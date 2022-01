Deva Cassel con i capelli ricci: la figlia di Monica Bellucci rivela il nuovo look sui social Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha cambiato look. Complice una campagna pubblicitaria di cui è protagonista, ha fatto visita al parrucchiere e ha detto addio ai capelli lisci: oggi porta i capelli ricci e voluminosi.

A cura di Valeria Paglionico

Quale migliore occasione del nuovo anno per cambiare look in modo drastico? È proprio quanto stanno facendo moltissime star che, complice il ritorno al lavoro, non possono fare a meno di aggiungere un tocco di novità alla loro immagine. L'ultima ad averlo fatto è stata Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, che direttamente dal backstage del suo ultimo shooting fotografico ha rivelato il nuovo look con i capelli dal volume extra. Non somiglia forse sempre di più alla mamma diva? La cosa certa è che diventa sempre più bella man mano che cresce e difficilmente si riuscirebbe a trovare un'acconciatura che non le dona.

Il nuovo look di Deva Cassel

Deva Cassel è una delle modelle più amate e richieste del momento e, dopo aver conquistato passerelle e copertine, ha pensato bene di cambiare look, anche se non ha fatto nulla di drastico. Si è affidata all'hairstylist parigino John Nollet, è stato lui a curare la sua acconciatura del backstage di uno shooting fotografico, diventando anche protagonista di un selfie condiviso sui social. La figlia della Bellucci ha detto addio alla chioma liscia e ha provato una piega riccia e voluminosa. Le lunghezze sono extra e riescono a esaltare al massimo i lineamenti del viso.

Deva Cassel dal parrucchiere

Deva Cassel è ancora testimonial di Dolce&Gabbana

Il motivo per cui Deva Cassel ha cambiato look? È diventata protagonista di una nuova campagna pubblicitaria di Dolce&Gabbana, Maison di cui da anni è testimonial. La figlia di Monica Bellucci ha posato con i capelli ricci sullo sfondo di un panorama da sogno e per l'occasione ha indossato un etero abito floreale sui toni del lilla, un modello con le maniche trasparenti e la minigonna a balze. A completare il tutto, un paio di orecchini pendenti decorati con delle pietre in tinta. Non è forse la degna erede della diva simbolo della bellezza mediterranea?