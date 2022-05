Monica Bellucci incanta Monte Carlo: ritira il premio in abito da diva con spacco Monica Bellucci ha ritirato a Monte Carlo il premio di Migliore artista, per lo spettacolo teatrale dedicato a Maria Callas. Ha scelto un look elegantissimo. In abito da sera e gioielli di diamanti ha incantato tutti col suo innato fascino naturale.

A cura di Giusy Dente

Monica Bellucci al Maria Callas Monaco Gala e Awards

Il Maria Callas Monaco Gala e Awards è una kermesse che si ispira alla serata leggendaria tenutasi a Monaco nel 1960, quando Maria Callas cantò per la coppia reale. Il principe Ranieri e principessa Grace di Monaco rimasero incantati dalla sua voce unica. L'evento si svolge da due anni, in ricordo di quell'occasione: si celebra la cultura greca e si rende omaggio alla memoria della Divina per una buona causa, cioè per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. L'ultima edizione ha visto Monica Bellucci ospite d'onore. L'attrice italiana ha anche ricevuto un premio come miglior artista.

Monica Bellucci a Monaco per una serata di gala

Monica Bellucci ha partecipato alla serata di beneficenza che ha permesso di raccogliere fondi da destinare alla Fondation Princesse Charlene de Monaco, che aiuta i bambini di tutte le età e di ogni provenienza (sociale e geografica), affinché possano condurre una vita dignitosa, con pari opportunità. Questo viene fatto sostenendo e finanziando diversi progetti educativi, collaborando con istituzioni locali e altre organizzazioni internazionali. Sport e istruzione sono i due valori su cui si basano i vari programmi portati avanti.

Monica Bellucci in Dolce&Gabbana

L'attrice italiana riceve un premio

Il Maria Callas Monaco Gala & Awards si è svolto presso la Salle Empire dell'Hôtel de Paris a Monte Carlo. Era presente anche Monica Bellucci, che è stata premiata per aver portato in scena uno spettacolo intitolato proprio alla diva. Maria Callas: Letters & Memories di Tom Volf l'ha vista recitare nei panni della cantante lirica. Ha raccontato la soprano greca adattando per il teatro sotto forma di monologo un libro a lei dedicato, in cui erano raccolte una serie di lettere inedite.

Monica Bellucci interpreta Maria Callas

Per l'occasione, Monica Bellucci ha come sempre incantato tutti col suo fascino innato, un'eleganza che l'ha sempre contraddistinta, rendendola una vera e propria icona del cinema mondiale. Ha indossato un lungo abito scuro leggermente avvitato con scollo a V e profondo spacco, abbinato a scarpe nere. È una creazione firmata Dolce&Gabbana, un marchio di cui ha spesso indoccato le creazioni in occasioni di gala e a cui è stata legata anche in qualità di testimonial. Lo stesso ruolo lo ha oggi sua figlia Deva Cassel. Ha completato il look con lussuosi e preziosissimi gioielli Cartier, il suo brand preferito.

Monica Bellucci ritira il premio

Ciò che rende davvero irresistibile l'attrice è il modo in cui riesce a esaltare la sua bellezza in modo del tutto naturale, rendendo dignità e giustizia alla sua età: senza a tutti i costi voler apparire più giovane, senza eccedere, senza alterare la propria immagine. La 57enne ha scelto la naturalezza, ha scelto un rapporto sano con se stessa, senza ossessioni malsane. Non ha mai smesso di essere l'emblema della bellezza italiana nel mondo, con eleganza e soprattutto autenticità.