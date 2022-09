Leni Klum è la regina delle passerelle milanesi: la figlia di Heidi sfila in cuissardes e montone Leni Klum è la grande rivelazione della Milano Fashion Week. Ieri sera ha sfilato per About You, il brand con cui ha realizzato una capsule collection, e ha dato prova di avere tutte le carte in regola per seguire le orme della mamma Heidi.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è entrata nel vivo e fino a domenica saranno diverse le Maison che presenteranno le loro collezioni per la stagione Primavera/Estate 2023. Ieri, ad esempio, si è tenuta un'esclusiva sfilata del brand About You, che in passerella ha lanciato la prima linea firmata da Leni Klum, la figlia nata dalla relazione tra Heidi Klum e Flavio Briatore. La giovane modella ha partecipato in prima persona allo show: non solo ha sfoggiato un look mozzafiato e alla moda, ha anche dato prova di avere tutte le carte in regola per seguire le orme di mamma Heidi. A soli 18 anni Leni è diventata la regina della Settimana della Moda milanese.

Leni Klum lancia la sua capsule collection

Solo qualche giorno fa Heidi Klum era arrivata a Milano per la Fashion Week e aveva incantato tutti con un abito giacca scintillante portato senza reggiseno. Oggi a far parlare di sé è sua figlia Leni, che proprio alla Settimana della Moda lombarda ha lanciato la sua collezione realizzata in collaborazione con il brand About You. Si tratta di un marchio tedesco che vende solo online e che è stato lanciato per la prima volta nel 2014. L'azienda è specializzata in abbigliamento casual ma allo stesso tempo trendy e Leni lo ha scelto per questa esclusiva partnership per la sua attenzione alla sostenibilità. Il risultato? Una linea perfetta per le nuove generazioni che mixa in modo impeccabile glamour, sensualità e comodità.

Leni Klum x About You

Il look da passerella di Leni Klum

Leni Klum è testimonial della collezione che ha firmato per About You e non sorprende che abbia sfilato per lanciare la linea. Ha puntato tutto sul total black ma declinando il look in modo trendy e cool. Ha sfoggiato un completo caratterizzato da micro shorts a vita alta e top a costine col collo alto, completando il tutto con le scarpe del momento, i cuissardes alla coscia, per la precisione un modello in pelle nera con tacco e zeppa. Ha poi aggiunto un montone marrone con l'imbottitura di pelliccia beige, capo che si preannuncia tra i più fashion della prossima stagione fredda. Insomma, la piccola di casa Klum sembra essere destinata a ottenere lo stesso successo della mamma: è in assoluto lei la regina delle passerelle milanesi.