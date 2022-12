Leni Klum posa con mamma Heidi: la figlia di Flavio Briatore in intimo per Natale Heidi e Leni Klum sono le nuove testimonial di Intimissimi. Hanno posato l’una accanto all’altra in intimo rosso per la campagna natalizia.

A cura di Giusy Dente

Leni Klum ha scelto come sua madre una carriera nel settore fashion. La supermodella Heidi Klum ha lavorato per Victoria's Secret per ben 13 anni: ma oltre a fare da "Angelo" per la Maison, ha sfilato e fatto da testimonial per tantissimi altri brand, comparendo su innumerevoli testate. Sua figlia è nata nel 2004 dalla relazione con Flavio Briatore, terminata poco prima della sua nascita: la neo 18enne vanta lo stesso fascino materno. Ha tutte le carte in regola per seguirne le orme nel mondo della moda.

Leni Klum, diva di red carpet e passerelle

Leni Klum lo scorso maggio ha compiuto 18 anni, ma il suo nome è già uno dei più promettenti nel settore moda. Ha sfilato per About You alla Milano Fashion Week imponendosi come piccola diva della kermesse, ma è spesso presenza fissa ad eventi di gala e red carpet. Con un look di pelle total black ha partecipato con sua madre Heidi Klum alla festa organizzata per il 150esimo anniversario delle riviste Harper’s Bazaar Icon e Bloomingdales. Insieme, le due hanno anche preso parte alla prima del film Jurassic World, sfilando come due sorelle: la somiglianza tra madre e figlia è impressionante! Impossibile non notarla anche osservando gli scatti di Intimissimi, che le ha volute l'una accanto all'altra nella nuova campagna natalizia.

Heidi e Leni Klum modelle per Intimissimi

Leni Klum e sua madre Heidi sono state scelte come testimonial di Intimissimi: il brand le ha volute insieme nella nuova campagna natalizia, dedicata alla collezione di intimo pensata appositamente per il periodo delle feste. Si tratta ovviamente di una linea speciale, in cui abbondano il pizzo e il rosso, ma pensata per tutte le età: ecco perché la scelta è caduta proprio su loro due, rispettivamente 39 e 18 anni. In alcuni scatti le vediamo in total black, con addosso dei completini di pizzo. In altri, quelli più "natalizi" di tutti, sono invece in total red: pigiama di seta per la 18enne, composto da canotta e shorts impreziositi da inserti in pizzo sullo scollo e sul fondo; tanga con taglio a V e reggiseno a triangolo per la supermodella, impreziositi da dettaglio gioiello in oro. Buon sangue non mente, è proprio il caso di dirlo.