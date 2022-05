Leni Klum compie 18 anni: la figlia di Heidi festeggia con giacca over e torta personalizzata Leni Klum, la figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore, ha compiuto 18 anni e ha celebrato l’importante traguardo con un party in riva al mare. Tra festoni total pink, torta personalizzata e look oversize, la sua giornata è stata decisamente speciale.

A cura di Valeria Paglionico

Leni Klum, la figlia che Heidi Klum ha avuto da Flavio Briatore, ha raggiunto un importante traguardo: ha compiuto 18 anni e giorno dopo giorno diventa sempre più bella. Quale migliore occasione di questa per organizzare una festa in riva al mare? La giovane top ha documentato tutto sui social, dove si è lasciata immortalare sullo sfondo di una location da sogno davanti a torta e festoni personalizzati. La mamma modella è stata tra le prime a farle gli auguri sotto gli scatti postati, ha commosso tutti scrivendo semplicemente "Continua a far brillare la tua luce luminosa, sempre e per sempre". Con i suoi penetranti occhi azzurri e il suo fascino irresistibile, non è forse destinata a diventare una delle it-girl più famose al mondo?

Il party total pink di Leni Klum

Il 4 maggio 2022 Leni Klum ha compiuto 18 anni e per l'occasione ha organizzato una festa (probabilmente tra pochi intimi) in riva al mare. In suo onore la location è stata allestita con decine di palloncini in rosa e fucsia, alcuni dei quali sono andati a formare una "scultura" a forma di 18. La modella ha inoltre ricevuto una torta personalizzata col suo nome e decorata con delle rose total pink. Come lei stessa ha mostrato in alcune Stories, ha inoltre ricevuto diversi omaggi floreali, da una serie di rose rosa a un bouquet variopinto e profumato. Cosa farà ora che è maggiorenne? Continuerà a seguire le orme della mamma nella moda, basti pensare al fatto che ha debuttato come top quando aveva solo 16 anni.

Gli omaggi floreali ricevuti da Leni Klum per i 18 anni

Il look da compleanno di Leni Klum

Cosa ha indossato Leni Klum per il compleanno? Niente abiti da sera, tulle e tacchi, nella foto condivisa sui social ha sfoggiato una giacca oversize trapuntata, un modello in grigio con i tasconi laterali che probabilmente fa parte della collezione Michael Kors x Ellese (della quale la modella è testimonial). A catalizzare le attenzioni dei fan, però, sono stati i suoi profondi e penetranti occhi azzurri che, in contrasto con i capelli scuri, riescono a renderla ancora più bella. Bocca carnosa, sorriso dolce e fossette: Leni ha ereditato lo splendore da mamma Heidi ed è prontissima per conquistare le passerelle internazionali. Ora che è maggiorenne la vedremo più spesso agli eventi glamour?