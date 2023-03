Leni Klum in topless sui social, la foto nasconde un “trucco” Leni Klum sta seguendo le orme di mamma Heidi nella moda e giorno dopo giorno dimostra sempre di più di aver ereditato da lei fascino e bellezza.

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo della moda e dello spettacolo sono stati letteralmente invasi dai "figli di" che provano a ripercorrere le orme dei genitori famosi. Complice il cognome noto, riescono a debuttare di fronte i riflettori con una certa facilità ma, una volta esauritosi l'entusiasmo iniziale, devono dimostrare il loro valore. Leni Klum lo ha fatto, diventando una delle modelle più promettenti del fashion system contemporaneo. È la figlia che la top Heidi Klum ha avuto dalla relazione con Flavio Briatore e, a giudicare dalla naturalezza con cui posa di fronte la macchina da presa, di sicuro farà parlare ancora a lungo di lei.

La carriera da "nepo-baby" di Leni Klum

Ha conquistato le passerelle milanesi durante una delle recenti Fashion Week, è diventata testimonia di Dior Beauty, ha posato in intimo in compagnia di mamma Heidi: sebbene Leni Klum abbia solo 18 anni, vanta già un curriculum di tutto rispetto. Certo, essere una "nepo-baby" l'ha aiutata ma è innegabile che sia meravigliosa, stilosa e affascinante proprio come i genitori. Di recente è riuscita ancora una volta ad attirare su di sé le attenzioni dei media, in che modo? Ha posato in topless sui social, rivelando il lato più provocante del suo carattere.

Il reggiseno "invisibile" di Leni Klum

Jeans a vita bassa con un cinturone di cuoio, mani sul seno, capelli sciolti e spettinati e sguardo rivolto dritto in camera: Leni sta ripercorrendo alla perfezione le orme della mamma. Sebbene a primo impatto si abbia l'idea che lo scatto sia stato realizzato in topless, in verità nasconde un "trucco": la modella indossa un reggiseno color carne praticamente "invisibile". Se non fosse per la spallina che le cade sulla spalla, nessuno si sarebbe mai accorto del dettaglio. In compenso, però, ha mostrato di avere fascino da vendere proprio come la mamma: riuscirà a raggiungere i suoi stessi successi nella moda?