Leni “ruba” il vestito a mamma Heidi Klum: al ballo della scuola con un look vintage Anche per Leni Klum è arrivato il ballo di fine anno: la figlia di Flavio Briatore e Heidi Klum però non ha comprato un nuovo abito per l’occasione, ma ha “pescato” nell’armadio della madre!

A cura di Beatrice Manca

La tradizione del ballo del liceo ancora resiste in moltissime scuole degli Stati Uniti: prima di lasciare le superiori si organizza una festa di fine anno, il prom, dove le ragazze fanno a gara a sfoggiare abiti da sera lunghi o vaporosi. Leni Klum, la figlia della modella Heidi Klum e di Flavio Briatore, non fa eccezione: ha condiviso orgogliosa le foto del suo prom dress, un semplice abito nero senza spalline. Non tutti sanno che quell'abito ha quasi venticinque anni: arriva direttamente dall'armadio della mamma top model!

L'abito di Leni Klum per il ballo di fine anno è riciclato

Leni Klum ha compiuto da poco diciotto anni e ha seguito le orme della madre Heidi in moltissimi aspetti: non solo le somiglia come una goccia d'acqua, ma ha intrapreso la carriera di modella. Accanto al lavoro, però, continua a studiare a scuola: anche per lei, come per tutte le ragazze della sua età, è arrivato il fatidico momento del ballo di fine anno. Per la scelta dell'abito Leni Klum ha avuto l'imbarazzo della scelta, ma ha deciso di optare per un abito vintage anziché comprarne uno nuovo. Una scelta sostenibile e intelligente: chi ha bisogno di fare shopping, del resto, con l'armadio di Heidi Klum a disposizione?

Leni Klum al ballo della scuola con l’abito riciclato

Leni Klum e Heidi Klum con lo stesso vestito (a vent'anni di distanza)

La modella diciottenne e ha scelto un semplice abito nero senza spalline satinato che la madre Heidi Klum indossò nel 1998 per un evento di beneficienza. Per completare il look, Leni ha scelto una piccola borsa di cristalli firmata Alexander Wang e una collana sottile del brand Adina's Jewels. Ora che Leni ha tinto i capelli castani, la somiglianza con la mamma da giovane è impressionante: guardare per credere!