J.Lo rilancia gli occhiali a mascherina: il modello must dell’estate è un revival degli anni 2000 J.Lo non ne sbaglia una in fatto di stile e per l’estate 2022 ha pensato bene di rilanciare uno dei capi must-have degli anni 2000. Di cosa si tratta? Degli occhiali a mascherina maxi e scuri.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez ha dato ufficialmente il via alla sua estate: dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio da Ben Affleck (e avergli dedicato la nuova manicure), qualche giorno fa ha posato in bikini, dimostrando di non avere assolutamente nulla da invidiare alle star e colleghe molto più giovani di lei. Nonostante abbia superato i 50 anni, continua a essere in splendida forma, tanto da poter essere considerata icona di bellezza a livello internazionale. Sui social, però, non si mostra sempre preparata nei minimi dettagli, spesso si immortala anche in versione "acqua e sapone" alle prese con gli impegni quotidiani, rivelando il suo splendore "al naturale". Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, approfittandone per lanciare l'accessorio ispirato ai primi anni 2000 che di sicuro spopolerà in estate.

J.Lo celebra i 23 anni del suo album di debutto

On The 6, l'iconico album che Jennifer Lopez ha lanciato sul finire degli anni '90, compie oggi 23 anni e ancora oggi sono moltissime le hit della popstar che vengono cantate a squarciagola ogni volta che passano in radio. Sarà perché è stata colta dall'effetto nostalgia o perché semplicemente ha voluto rendere omaggio a quel periodo storico anche col suo stile, ma la cosa certa è che la cantante ha celebrato l'anniversario con un accessorio che spopolava in quegli anni. Ha realizzato un breve video selfie in cui è apparsa in primo piano con indosso una felpa color ghiaccio, dei maxi cerchi e degli occhiali da sole a mascherina. In quanti li sfoggiavano durante l'adolescenza mentre ballavano sulle note di If you had my love?

Gli occhiali a mascherina di Dolce&Gabbana

Chi ha firmato gli occhiali da sole di J.Lo

Ricordate gli occhiali a mascherina, i modelli maxi che coprivano metà viso? Dopo aver spopolato nei primi anni 2000, sono tornati in gran voga e a dimostrarlo è stata J.Lo, che sui social li ha sfoggiati con orgoglio. Per la precisione ne ha scelto un paio di Dolce&Gabbana, sono total black in pieno stile diva e hanno il micro logo in tinta al centro della lente "unica". Qual è il loro prezzo? Sul web vengono venduti a 220 ma in alternativa è possibile puntare anche su delle varianti più economiche, l'importante è che siano oversize. L'estate 2022 segnerà il ritorno degli occhiali da sole XXL? La cosa certa è che sono l'ideale per coprire gli occhi struccati (o magari i segni dell'hangover).